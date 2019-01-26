Sahili pahalı bulan kültüre koştu

Yabancı turist sayısında beklenen artışla birlikte Antalya ve Ege Bölgesi'nde fiyatlar yüzde 40'lık zamlarla açılırken, sahili yabancılara kaptıran yerli turist dümeni kültür turlarına kırdı. Karadeniz turlarında birkaç yıldır gözlenen artışla birlikte bu yıl Güneydoğu Anadolu turları ve popülerliğinin zirvesini yaşayan Doğu Ekspresi'nin etkisiyle Kars, en çok tercih edilen turlar oldu. İlk rezervasyon dönemini yüzde 50'lik fiyat indirimleri ile kapatan tur şirketleri iyi fiyatlar için erken rezervasyon konusunda uyarırken, bu yılın yükselen trendi kültür turlarının satışında yüzde 50'lik artış bekleniyor.

MARDİN VE KARS DAMGASI

Jolly Tur Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu, bu yıl erken rezervasyonun daha kritik bir noktaya geldiğine işaret ederek, 72 saat kala iptal hakkı ve fiyat iade garantisi ile son dakika iptallerinin önünün açıldığını aktardı. “Bu sene gözlemlediğimiz önemli bir trend kültür turlarındaki artış. Biz de bu yıl kültür turlarını iş birimimiz için yüksek iş hedefleri olarak belirledik. Tüketici talebinde buraya doğru bir yönlenme ve artış beklediğimizi söyleyebilirim” diye konuşan Develioğlu, 2019 trendlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Türkiye hem coğrafi hem de barındırdığı değerler açısından çok özel ve zengin bir coğrafya. Geçen yılın ikinci yarısından itibaren malum kur artışları gibi nedenlerle yurtiçi destinasyonlarına misafirlerimizin talepleri arttı. Burada GAP, Mardin, Kars destinasyonlarına ciddi bir talep artışı var. Kapadokya ve Karadeniz her zaman en yoğun rotalarımız.”

VİZESİZ TURLAR GÖZDE

Bu yıl deniz tatilinde ise Bodrum, Belek, Çeşme, Kuşadası ve Kemer gibi bölgelerde ciddi yoğunluk gözlemlediklerini aktaran Develioğlu, yurtdışı turlarda ise vizesiz turlara talebin yoğunlaştığını dile getirdi. Avrupa kıtasında Balkanlar ve Ukrayna'ya talebin yükseldiğini aktaran Develioğlu, kültür turlarında ise Doğu Anadolu Bölgesi'ne özel programlar hazırladıklarını dile getirdi. Prontotour Genel Müdür Yardımcısı Gürkan Erol, sahil otellerindeki doluluk nedeniyle yerli turist için ayrılan kapasitenin düştüğüne ve fiyatların arttığını belirterek şunları söyledi:

“Bu yurtdışı ve yurtiçinde kültür turlarına olan talebi artırır. Yurtdışında İtalya, İspanya, Balkanlar ve Orta Avrupa gibi yoğun talep gören turlarımız dışında İngiltere, Ortadoğu, Ukrayna ve Rusya'ya yönelik turlarımızda yükseliş var. Yurtiçinde ise Kars-Erzurum'a telep yüzde 50, Eskişehir'e yüzde 160 arttı.”

Geçen yıl ikinci çeyrekte 7 milyar lira harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2018'in ikinci çeyreğinde 15 milyon 47 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.1 artarak 18 milyon 813 bin seyahat olarak gerçekleşti. Seyahate çıkanlar, ortalama 392 TL harcadı. Yerli turistlerin, yurtiçinde yaptıkları seyahat harcamaları 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7.1 artarak 7 milyar 370 milyon 645 bin TL olarak gerçekleşti. Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 65.6 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada yüzde 25.8 ile “gezi, eğlence, tatil”, üçüncü sırada ise ile yüzde 4.2 ile sağlık yer aldı.