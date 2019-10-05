Sakarya’da elektrikli fayton üretildi

Sakarya’da faaliyetlerini sürdüren Türkiye’nin önemli karavan üreticilerinden biri elektrikli fayton üretti. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Engin Başoğlu, “Türkiye'nin gündeminde olan bu konuya bir nebzede olsa çözüm getirdiğimize inanıyorum” diye konuştu.

Elektrikli araç ile çekilen fayton 60 km menzile kadar gidebiliyor ve 80 km hız yapıyor. Atlı faytonunun bütün özelliklerini taşıyan elektrikli fayton talep gelirse seri üretime geçilebilecek. Elektrikli faytonun tanıtımında Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir da hazır bulundu.

GERÇEKTEN O NOSTALJİYİ YAŞATIYOR

Fabrikayı gezdikten sonra elektrikli faytonu inceleyen Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, “İhtiyaçlara cevap verebilecek şekilde gündemi takip etmek önemlidir. Ülkemizin gündeminde özellikle Adalardaki faytonlar var. Orada hayvanlarımızın çekmiş oldukları çile, görmüş oldukları eziyet var. Halkın da bu konuda bir duyarlılığı var başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Bütün yetkililer bu konuya çözüm arayışı içerisindeler. Bu çözümünün bir parçasının Sakarya'dan oluşmuş olması, Sakarya'dan bir öneri getirilmiş olması bizimde hoşumuza gidiyor. Gerçekten o nostaljiyi yaşatıyor. İçindeki aksesuarıyla, rengiyle her şeyi ile bir fayton havası veriyor. Gayet sessiz çevreye de duyarlı. Hayvanlarımızın da zarar görmeyeceği bir ortam bakımından güzel. Ben arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

‘BU ARACI ÜRETMEK ÇOK KOLAY’

Firmanın patronu Engin Başoğlu, “Elektrikli fayton bizim Caretta serisinde bulunan 11 modelden bir araya geliyor. Onlardan bir tanesidir. Bugün de hayvanları koruma günü dolayısıyla valimizi fabrikamıza davet ettik. Gündem de atlara yapılan zalimlikler, eziyetler had safhada. Türkiye'nin gündeminde olan bu konuya bir nebzede olsa çözüm getirdiğimize inanıyorum. Fayton karavanında faytonun bütün özellikleri bulunmaktadır. Önden elektrikli araçla çekiliyor. Çevre dostudur. Elektrikli faytona 4 kişi oturabiliyor, kapanabiliyor. Faytonu bir adalar gezisinde düşünmeyin. İzmir'de Kordon boyundan tutun, Abant'taki göl etrafında bunları görebiliyoruz. Sünnet düğünü olabilir, evlilik seronomilerin de kullanılabilir. Bir nostalji ürün. Bu ürünümüzü 3 seneden beri çalışmaları devam ediyor. Seri olarak üretebiliriz. Talepler olduktan sonra üretime başlanabilir. Bu aracı üretmek bizim için hiçbir şey değil” diye konuştu.

İHA