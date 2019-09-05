Salatalık neden zam şampiyonu oldu?

Enflasyon Ağustos ayında önceki aya göre yüzde 0.86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.01 yükseldi. Zam şampiyonu ise yüzde 23.35 ile salatalık oldu. Çiftçinin iddiasına göre zam şampiyonu salatalık üreticinin değil marketçinin yüzünü güldürüyor. Salatalık üreticisi, “Zam şampiyonu yüzde 23.35 ile salatalık diyorlar. Biz hala 1TL’den satıyoruz. Kazanan biz değil marketler zamlı satıp kazanıyor” diyor.

“Zammın bize yansımadığı kesin” diyen, Bursalı salatalık üreticisi İbrahim Ersöz, “Zammın bize yansıması için fiyatların yükselmesi gerek. İhracat olmadığı müddetçe ürettiğimiz mal iç piyasaya fazla geliyor. Talep fazla olduğu için de fiyatlar yükselmiyor. Bu işten en karlı çıkanlar ise süper marketler. Fiyatlar burada çok yüksek. Alıyorlar 1’TL’ye 5-6 TL’ye satıyorlar. Devletin marketleri denetlemesi gerek” dedi.

İSTEDİKLERİ GİBİ OYNUYORLAR

Ersöz, “Mazot, ilaç ve gübre çok pahalı. Çiftçinin belini büküyor bunların hepsi. Birde pahalılığın nedenini halci ve komisyoncuya bağlıyorlar. Onlarda para kazanamıyor. Hallerde salata bugün 2 TL. Bunun nakliyesi, sepet, sandık masrafı var. O da para kazanamıyor. Esas parayı kazananlar marketler. Pazarları da bitirdiler. Neredeyse tekel oldular. İstedikleri gibi oynuyorlar” ifadelerini kullandı.

150 TL OLAN GÜBRE 250 TL

Bir başka yetiştirici olan Turgut Doğanlar ise, “Salatalık için kullandığımız gübre geçen yıl 150 TL idi, bu yıl 250-280 TL’den aldık. 300 TL’ye dahi satan var bu gübreyi. Küçük bir kutu ilaç 60 TL’ye alıyorduk bugün 120-16 TL. Yani yüzde yüz bir zam var ortada. Dolar kuru yükseldi deyip fiyatları çıkarıyorlar. Dolar düşüyor ama fiyatlar düşmüyor. Yükseldiği şekilde kalıyor. Yapılan artışların hiç biri çiftçi lehine değil aleyhine. Devletin bunu da denetlemesi gerek. Birde satılan zirai ilaçların etken maddeleri yok. Atıyorsun yarım saat sonra etkisi gidiyor. Neden bir başka ilaç satmak için yapıyorlar. Biz bunu gördük ürünlerimizde” diye konuştu.