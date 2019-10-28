‘Saldırıların amacı bilgi almak değil itibarı sarsmak’

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, Garanti Bankası ve Türk Telekom’a yapılan siber saldırıları Sözcü’ye değerlendirdi. Saldırının amacının bilgi hırsızlığından öte itibar kaybı yaratmak olduğunu belirten Demircan, saldırıların devamının gelmesini beklediklerini söyledi.

Garanti Bankası ve Türk Telekom dün DDOS türünde bir siber saldırıya uğradı. Garanti Bankası’nın internet şubesine uzun süre erişim sağlanamadı, Türk Telekom da ise internet hizmetinde de aksamalar yaşandı.

“SALDIRININ AMACI İTİBAR KAYBI YARATMAK”

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, yapılan siber saldırılar hakkında Sözcü’ye konuştu. Saldırının itibar zedeleme olduğunun altını çizen Demircan “Bu saldırı itibar kaybı yaratmak amacıyla yapılmış. Eğer bir bilgi hırsızlığı yapılacaksa bu sessiz yapılır. Bu tarz yapılmaz. Bu bir bilgi hırsızlığı değil, itibarın sarsılması için yapılmış bir atak.”dedi.

SALDIRILARIN DEVAMI GELEBİLİR

Demircan, Barış Pınarı Harekâtı’ndan dolayı Türkiye’ye yönelik bir siber saldırı beklediklerini fakat çapının bu kadar büyük olmasını ummadıklarını söyledi.

Demircan, “Bu beklenen bir saldırıydı. Barış Pınarı Harekatı sonrası trafikte bir artış söz konusuydu. Siber güvenlikçiler böyle bir şey bekliyordu. Bu kadar yoğun olacağını beklemiyorduk. Dünya’da herhangi bir noktaya yapılmış olsaydı sonuçları yine aynı olurdu. Saldırıların devamının geleceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.