Salı sallandı! Vatandaş 1 günde 6 zam gördü

Türkiye dün zam haberlerini birbiri ardına aldı. İlk olarak Ankara’daki servis ücretlerine zam geldi. Daha sonra da İstanbul’daki servis ücretleri arttı. Akşama saatlerinde ise İstanbullular 3 zam haberi daha aldı. Vatandaşlar ilk olarak taksi ücretlerinin artırıldığını öğrendi. Sonrasında ise minibüs ve arabalı vapurlara zam geldiğini öğrendiler. Ayrıca vatandaşlar ilk zamlı akaryakıtını da salı günü aldı.

İLK ZAM ANKARA’DAN

İlk zam haberi Ankara’dan geldi. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı okul servisi ücretleri hakkında açıklamalarda bulundu. Elmadağlı okul servis ücretlerine yüzde 13 zam yapıldığını belirtti. Buna göre;en düşük 0-3 km ücreti geçen yıl aylık 202 TL iken bu yıl 225 TL civarına çıkarılması bekleniyor. En uzun mesafe ise (10 km ile 15 km arası) 302 TL iken 340 TL civarına çıkarılması bekleniyor.

TAKSİ METRE AÇILIŞ ÜCRETİ 1 TL ZAMLANDI

Dün akşam saatlerinde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldığını açıkladı. Buna göre; taksimetre ücretlerinde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Taksimetre açılış ücreti 4 TL’den 5 TL’ye çıkarıldı. İndi bindi ücreti ise 10 TL iken 13 TL oldu. Kilometre mesafe ücreti ise 2 lira 50 kuruş iken 3 lira 10 kuruş oldu.

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ YÜZDE 13 ORANINDA ARTTI

Daha sonra İstanbul Servis Odaları İşletmecileri Esnaf Odası servis ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Buna göre; İstanbul'da okul servis ücretlerine ortalama yüzde 13 oranında zam yapıldı. 0-1 kilometre arası 215 TL'den 243 TL'ye yükseltildi. En uzak mesafe ise 25 kilometreye kadar olan kısım da 525 TL'den 580 TL'ye yükseltildi.

“VELİLER EKSTRA BİR ÜCRET ÖDEMESİN”

Toplantının ardından konuşan İstanbul Servis Odaları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, “Bu servis ücretlerine ilave olarak da okul öncesi, ilkokul ve ortaokullardaki rehber personelimiz için de her öğrenci için üçte bir oranda hostes parası talep edilecek. Bizim uyarımız şu olacak, İstanbul'da veliler açıklanan bu ücretlerin dışında ekstra bir ücret ödemesinler. Özel okul, devlet okul diye bir ayrım yok. Talep edenler hakkında büyükşehir belediyesine şikayet etsinler. Bunu yapanlar hakkında da çalışma ruhsatlarını 20 gün başlayarak 1 yıla kadar askıya alacaklarını bilmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MİNİBÜS ÜCRETLERİ (İNDİ BİNDİ) 2 TL'İDİ, 2 LİRA 50 KURUŞ OLDU

İstanbul’daki minibüs ücretlerine de zam geldi. Minibüsçüler Odası Başkanı Kazım Bilge, “Minibüs üzerine 26 aydır zam almayan bir toplumuz. Çok mağdur olduğumuzu ileterek bize verilen sözler çok doyurucu olmasa da %20 gibi zamlarla bu sefer ki toplantının bitişi oldu. Esnafında en azından bir nebze de olsa yüzü güldü. Bu bir başlangıçtır. İndi bindi 2 TL idi, 2 buçuk TL oldu. Mesafelere göre 2 buçuk TL'lik yerler 3 TL oldu.” dedi.

ARABALI VAPUR ÜCRETLERİ YÜZDE 20 ZAMLANDI

Arabalı vapur ücretleri de arttı. İBB'den yapılan açıklamada, “Şehir hatları İstinye – Çubuklu Arabalı Vapurları araç geçiş ücretlerine yüzde 20 ve Harem – Sirkeci araç geçiş ücretlerine yüzde 10 artış uygulanması kararları alındı. Elektrikli araçların arabalı vapurları kullanımında yüzde 50 indirim uygulanması kararları da alındı” İfadeleri kullanıldı.

iŞTE ZAMLI FİYATLAR

Buna göre; İstinye – Çubuklu Arabalı Vapurları Otomobil (Şoför Dahil) 10 TL’den, 12 TL’ye çıktı. Harem – Sirkeci araç geçiş ücretleri ise 13 TL iken 14.30 TL oldu.

VATANDAŞ İLK ZAMLI AKARYAKITINI SALI GÜNÜ ALDI

Ayrıca salı günü vatandaşlar akaryakıtı da zamlı aldı. Buna göre vatandaşlar motorinin deposunda litre fiyatını 11 kuruş, benzinin deposunda litre fiyatını 16 kuruş zamlı doldurdu.