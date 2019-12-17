Samsung Türkiye’ye yeni cep telefonu getirmeyecek iddiası

Rekabet Kurumu Android telefonlarda Google’ın uygulamalarının doğrudan yüklü olduğunun rekabeti ihlal ettiği iddiaları üzerine Google hakkında soruşturma açmıştı. Tarafların anlaşamaması üzerine Google Türkiye’deki telefonlara uygulama desteğini çektiğini açıklamıştı. Bugün ise Samsung’un bu sebepten Türkiye’ye akıllı telefon sevkıyatını durdurduğu iddia edildi.

Google, “Türkiye’de yeni çıkacak Android cihaz modellerini onaylamayı durdurmak zorunda olduğumuz doğrultusunda bilgilendirdik.” açıklaması yaptı.

Google'dan yapılan açıklamada, halihazırda mevcut modellerin satışı ve çalışmasının normal şekilde devam edeceği ifade edildi.

2007 yılında Android’i birçok şirketin mobil cihazlarına güç vermek üzere, açık kaynaklı bir işletim sistemi olarak geliştirdiklerini söyleyen Google açıklamasında, “O günden bu yana, Android’e milyarlarca dolar yatırım yaptığımız gibi, dünyanın her yanındaki insanlar için cihazlar ve deneyimler üretebilmeleri için üreticilere ve geliştiricilere ücretsiz olarak sunduk” ifadelerine yer verdi.