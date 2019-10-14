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Sanayi üretimi 12 aydır daralıyor!

Türikye ekonomisinin hayati göstergelerinden biri olan sanayi üretimi 12 aydır üst üste daralıyor! Ağustos ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azaldı.

Sozcu.com.tr
10:08 -
Haberler Ekonomi
Sanayi üretimi 12 aydır daralıyor!

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı.

2019 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %9,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi %2,7 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı.

Sanayi
Son güncelleme: 10:12 14.10.2019
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