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Sanayi üretimi açıklandı

TÜİK sanayi üretimi temmuz ayı verisini açıkladı. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 azalırken bir önceki aya göre %4,3 arttı.

Sozcu.com.tr
10:04 -
Haberler Ekonomi
Sanayi üretimi açıklandı

Sanayi üretimi açıklandı! Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,4 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 4.3 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi %4,7 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,5 azaldı.

 

Son güncelleme: android-time 10:18 13.09.2019
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