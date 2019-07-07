Sanayi yatırımları alarm veriyor

Plastik sektöründen gelen veriler endişe verici boyuta ulaştı. 2018 yılının ilk 3 ayında 277 milyon dolar olan plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımları 2019 yılının ilk 3 ayında yüzde 52 gerileyerek 134 milyon dolara indi. Aynı dönemde sektörün yaptığı ihracat da yüzde 19 azaldı. 2018'in ilk 3 ayında 47 milyon dolarlık yapılan ihracat tutarı, bu yılın ilk 3 ayında 38 milyon dolara geriledi.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı'nın (PAGEV) yayınladığı Türkiye Plastik Sektörü Raporu'na göre, aynı trendlerin devam etmesi durumunda 2019'un sonunda iç satışların yüzde 43, ihracatın da yüzde 37 gerilemesi bekleniyor.

İmalat sanayinin önemli sektörlerinden birisi olan plastik sektöründe makine yatırımlarının yapılmaması, ülke ekonomisi açısından risk olarak değerlendiriliyor. 35 milyar dolar civarındaki cirosu, 5 milyar dolara yaklaşan doğrudan ihracatı ile plastik sektörü Türkiye ekonomisinde önemli bir konumda yer alıyor.

PAGEV'in raporu, plastikte makine ve teçhizatlar dışında aynı zamanda üretimde de gerilemenin yaşandığını gösteriyor. Raporda bu durum, “2018 yılının ilk 3 aylık döneminde 3 milyon 477 bin ton ve 13 milyar 641 milyon dolar olarak gerçekleşen plastik mamul üretimi, 2019 yılının eş döneminde 2 milyon 241 bin tona ve 8 milyar 161 milyon dolara inmiş ve üretim 2018 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 36, değer bazında da yüzde 40 gerilemiştir” ifadeleri ile açıklandı.

Artan döviz kurları nedeniyle düşen ithalatın üretime yansımaya başladığını ifade eden PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, bu durumun yaşanacağı konusunda daha önce uyarıda bulunduklarını söyledi. Sektördeki makine ve teçhizat satış rakamlarının ise yaşanan sorunları gözler önüne serdiğini dile getiren Eroğlu, ihracatın artmamasının da iki önemli nedeni olduğunu kaydetti. Bunlardan ilkinin, küresel ekonomideki yavaşlama olduğunu anlatan Eroğlu, en önemli pazarlarından Avrupa'daki daralmanın yüzde 10'ları bulduğunu belirtti.

İMAJ PROBLEMİ VAR

İhracatta yaşanan diğer sorunun ise ülke imajı olduğunu söyleyen Eroğlu, “Yurt dışındaki müşterinizle konuştuğunuzda ülkenizi soruyor. Yatırım mallarına bu yansıyor. Türkiye ile ilgili güven kaybı ve erozyonu oluyor. Bunun da satışlara etkisi var. Yurt dışı bankalar leasing sözleşmesi yaparken sorun çıkıyor. Bu da imajın bir parçası” dedi.

MONTAJ HATLARI ALMANYA’YA TAŞINIYOR

Makinelerin yatırım malları olduğunu belirten PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “Makine sürekli çalışıyor ve servisinin verilebilmesi lazım. Yatırım mallarında sıkı ilişki gerek. Ülkelerin imaj problemleri varsa, yarın o ülkeye bir şey olursa yedek parça, servis olur mu diyorlar” dedi. Türkiye'nin yurt dışında yaşadığı imaj problemi nedeniyle bazı makine üreticilerinin montaj hatlarını Almanya'ya taşımaya başladığını söyleyen Eroğlu, bunun Türkiye açısından istihdam kaybı anlamına geldiğini vurguladı.