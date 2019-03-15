Sanayinin devleri WIN EURASIA’da buluşuyor!

Sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine; otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara; hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistemi bir araya getiren WIN EURASIA, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve sektörün önde gelen temsilcilerinin yer aldığı törenle kapılarını açtı. Uluslararası firmaların robot, otomasyon teknolojisi, IT çözümleri ve yazılımların yanı sıra network platformlarını de sergilediği fuar, 360 derece imalat sanayinin tüm bileşenlerini İstanbul'da buluşturdu.

‘MİLLİ ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak çalışmalarını milli teknoloji hamlesi başlığıyla sürdürdüklerini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır şunları söyledi; “Ülkemiz için stratejik değer taşıyan kritik ürünlerin milli ve özgün olarak geliştirilmesi ve üretilmesini ve yine uluslararası rekabette Türkiye'yi öne çıkaracak rekabetçi üstünlük alanlarımızın belirlenmesi ve bu alanlarda yerli ve milli üretimin gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bizim genç nüfusumuzun dinamizmi en büyük değerimiz. Bizim yakaladığımız büyüme ortalamaları çevre ülkelerin ve Avrupa ülkelerinin çok üzerinde.

Dönem dönem dış kaynak bazlı süreçler yaşıyoruz ama dünya biliyor, Türkiye biliyor, çevre ülkeler biliyor ki Türkiye ekonomisi çok güçlü. Türkiye'de çok güçlü bir altyapı inşa edildi. Bugün Türkiye'de 80'in üzerinde teknopark, 1400'ün üzerinde tasarım ve ARGE merkezi var. Teknoparklarımızda 5 bin şirket 30 binden fazla proje geliştiriyor. AR-GE çalışanlarımızın sayısını 150 binin üzerine çıkardık.”

“Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye çok büyük adımlar atmış olacak. Hep birlikte başarı hikayelerimizin sayılarını çoğaltacağız. Bütün bunları dünyaya açık, küresel şirketlerin hedeflerini ülkemizin hedefleriyle buluşturduğumuz projeler yürüten bir ülke olarak yapacağız.”

GELECEĞİN PARÇASI OL!

Açılış töreninde konuşan Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel'de, fuara katılan yerli ve yabancı firma sayısında önemli artış kaydettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Bu yıl ‘Geleceğin Parçası Ol' sloganıyla hayata geçirdiğimiz WIN EURASIA bugün 20 ülkeden 1400'e yakın firmayı İstanbul'da ağırlamanın gururunu yaşıyor. Firmaların son teknolojilerini göstermek için buluştuğu 4 günlük süre zarfında Endüstri 4.0, bir diğer adıyla sanayiide dijitalleşme odaklı özel alanlarımız ve yeni uygulamalarımızla Türkiye sanayisini ileriye taşıyacak, etkin teknoloji kullanımı ve yüksek katma değerli ürünler yaratması noktasında destekleyici etkinliklere ev sahipliği yapacağız. Yerli firmalarla işbirliği içinde Türk sanayii için ihracata yönelik yeni işbirlikleri geliştireceğiz”

Deutsche Messe AG Yönetim Kurulu Üyesi Wolfgang Lenarz açılış töreninde Türkiye'nin istikrarlı ekonomisiyle uluslararası alandaki rekabet gücünü sürekli artıran bir ülke olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Güçlü ekonomisiyle Avrasya bölgesinde stratejik bir öneme sahip olan Türkiye, kendi öz kaynaklarının yanı sıra uluslararası doğrudan yatırımlarla da büyümeye devam ediyor. Yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin Türkiye ekonomisindeki payı artarken, uluslararası niteliğe sahip Türk mallarına olan ilgimiz de artıyor. Bunun en somut örneği WIN EURASIA'nın yarattığı iş hacmidir. WIN EURASIA hem katılımcı hem ziyaretçi tarafında uluslararası potansiyeli en yüksek fuarlardan biridir. Türkiye'deki teknolojik ve ticari atılımların bir destekçisi olarak Türk firmalarıyla sürekli işbirliği içindeyiz, buradaki iş ortaklarımızla kurduğumuz ilişkileri her yıl daha da geliştirmeye sonuna kadar kararlıyız.”

İSTANBUL’DA ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE İMZA ATILACAK!

Fransa, İtalya, İspanya, Belarus, Fas, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Tacikistan, Ukrayna, Fas, Tunus, Cezayir ve Lübnan başta olmak üzere önemli alıcı grupları, ‘Yurtdışı Alım Heyeti Programı' kapsamında 1000'in üzerinde fuar katılımcısı Türkiye firmasıyla ikili iş görüşmesi gerçekleştirme imkanı bulabilecek. Fuar kapsamında düzenlenen B2B görüşmeleri Türk sanayicilerin yeni anlaşmalara imza atması ve yeni ortaklıklar kurması için önemli fırsatlar sunacak.

Yerli katılımcıların da yoğun ilgisiyle karşılanan fuara Sanayi ve Ticaret Odaları, Meslek Odaları ve Federasyon kurumlarıyla işbirliği sonucunda Türkiye genelinden 41 ilden 120 otobüsle Anadolu delegasyonu fuarı ziyaret edecek.