Sarar: Yüzde 15-20 küçülüyoruz

Bugün gelen haberlerde ticari faaliyetlerini 1944 yılında başlayan, Türkiye’de 5 tane büyük üretim fabrikası ve 5000 çalışanı bulunan Sarar Mağazacılığın, yüzde 20 oranında bir küçülmeye gideceği yönünde çıkan haberler hakkında Sarar Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar açıklamalarda bulundu.

Bloomberg HT'ye konuşan Sarar, “Biz fabrika kapatmıyoruz. Fabrikalar açıyoruz, ihracat yapıyoruz. Millete memlekete faydalı olmak için çalışıyoruz. Biz şimdi yüzde 15-20 küçülüyoruz. Küçülmemizin sebebi; bizde çalışan emekli çalışanlardır. Emeklileri çıkartıyoruz onların yerine daha genç insanlar almak için küçülüyoruz” dedi.

Sarar ayrıca, mağaza kapatmadıklarını sadece kiraları yüksek yerlerden çıktıklarını da söyledi. Bünyelerinde yüzde 15-20 oranında emekli çalışan olduğunu ve yeni istihdamı ihtiyaç oldukça alacaklarını da ekledi.

Sarar son olarak yıl sonunda cirolarını yüzde 20 ve ihracattı da yüzde 15 arttırmayı hedeflediklerini söyledi.