Sarımsak fiyatı şov yapıyor

Yaz geldi pazarın ateşi düştü. Semt pazarlarında en pahalı ürün zirveyi kaptırmayan sarımsak oldu. Sarımsağın fiyatı son bir ayda yükseldi.

Kış aylarında sebze fiyatlarının pahalılığıyla gündemden düşmeyen pazar tezgahlarında rakamlar, havaların ısınmasıyla birlikte normale dönmeye başladı. Ancak pazarda sarımsak fiyatı ile hâlâ dudak uçuklatıyor. Sarımsağın kilosu pazarda 15-25 TL’den alıcısını bekliyor. Ürün son bir ayda yüzde 20’nin üzerinde pahalandı.

Sarımsak fiyatlarının pahalı olmasıyla ilgili Sözcü’ye konuşan Kastamonu Ziraat Odası Genel Sekreteri Beşir Küçükbayram, “İstanbul’a şuan gelen sarımsakların Gaziantep ve Hatay tarafından geliyor. Kastamonu sarımsağı değil şuan. Kastamonu’da hasat Temmuz’da başlıyor. Sarımsak şuan yeterince bulunamadığı için pahalı. Temmuz’dan sonra yarı yarıya düşer.” dedi.