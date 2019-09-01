Satılmayan karpuzlar tarlada çürüdü

Bahçecik köyü çiftçilerinden Hamit Çelik’e ait karpuzlar satılmayınca tarlada kaldı.

Hamit Çelik, bir yıllık emekleri için pazar bulamadıklarını söyleyerek, “Bu yıl karpuzlar satılmayarak tarlada çürüdü. 100 dönüme yakın karpuz ekmiştim. 6 ay boyunca bu karpuzlara emek verdik. Maalesef karpuzlar ucuz olduğundan dolayı tarlada çürüdü. Kendi imkanlarımızla birkaç dönüm sattık. Tüccarlar geldiğinde kilosu 20 kuruş diyordu ama marketlerde kilosu 1 TL’den satılıyor. Bir yıllık emeğimiz heba oldu” dedi.



İHA