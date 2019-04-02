Satmak isteyen kampanyaya sarılır

Gelir seviyesindeki düşüş tüketim harcamalarına hızlı bir şekilde yansırken, markalar kampanyalara sarıldı. Özellikle geçen yıl yaşanan kur krizinin ardından, büyük indirimlere giden online kanalda büyümeler yaşanırken, markalar 2019'da da satış için indirim kampanyalarına odaklanacak. Markaların yüksek indirim rakamları ile yıla hızlı bir giriş yaptığına işaret ederek, 2019'da daha kampanyalı bir yıl geçirileceğini anlatan Morhipo Genel Müdürü Şule Kuban, “Bir şekilde herkes konfor alanından çıkarak bu süreci planlayacak. Diğer türlü yarınımızı hiçbirimiz planlayamayız. Kâr marjları biraz daha baskı altında olacak. Zararlı satmaktan bahsedemeyiz ama kampanyaların yarattığı bir baskı olacak. Burada farklı kâr metodları bulunacak” değerlendirmesini yaptı.

TÜKETİCİ İSTİYOR

Şule Kuban, kur krizi ile birlikte geçen yıl piyasalardaki dengelerin ve tüketici algısının da değiştiğini kaydetti. Bu dönemde indirim ve kampanyaların arttığını ve online kanalda bu kampanyaların avantajını ciddi şekilde gördüklerini söyleyen Kuban, alışveriş sitelerindeki fiyat karşılaştırmalarının tüketiciyi bu kanala çektiğini dile getirdi. Geçen yıl temmuz-ağustos aylarında, mağazaların fiyat indirmesi ile online kanalda kampanyalı ürünlere büyük talep geldiğini kaydeden Kuban, kriz döneminde online kanalın bir şans olduğunu söyledi. Bu dönemde indirim oranlarında da büyük bir beklenti içine girdiğini anlatan Kuban, “Eskiden online siteler giyim ve ayakkabı üzerinde satışlar yapardı. Artık online kanalda giyim dışı kategorilere giren oyuncular arttı. Hem sezon hem de kampanyalı ürün satıyoruz. Müşteri artık mutlaka bir promosyon bir hediye bekliyor” diye konuştu.

KUR KRİZİ ETKİLEDİ

Geçen yıl özellikle ilk 6 ayda yaklaşık yüzde 50'ye yakın bir ciro artışı yakaladıklarını ve bunu yıl sonuna kadar sürdürmek istediklerini dile getiren Kuban, kur krizinin ardından bu rakamın yüzde 50'nin altına düştüğünü söyledi. Alışverişlerde tüketicinin 2-3 parçalı ürün satın alarak eski ile yeniyi kombine etme yoluna gittiğini anlatan Kuban, “Daha önce elbise palto tek parça alırken, şimdi birkaç parça ile kombine edeceği ürünü satın alıyor. Zaten şu anki fiyat skalası ile tüketici sepetine tek değil birkaç ürün birden alıyor” diye konuştu.

İhracat için Ortadoğu'ya yönelecek

Son 2 yılda sepet ortalamalarının arttığını burada ürün sayısındaki artışın da etkili olduğunu anlatan Morhipo Genel Müdürü Şule Kuban, şirket olarak ihracata girdiklerini ve pilot çalışmayı Almanya'da yaptıklarını kaydetti. Kuban, burada çalışmayı hızlandırarak diğer ülkelerde de satışa başlayacaklarını aktardı. Özellikle Ortadoğu'ya yoğunlaşacaklarını kaydeden Kuban, büyük bir açılıma hazırlandıklarını dile getirdi.