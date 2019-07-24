Sayısal oyunları için terminal kurası ne zaman? Başvurular sona eriyor!

Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto gibi şans oyunlarını oynatabilmek için Sayısal Oyunlar Bayiliği sahibi olmak gerekiyor. Oyun kuponlarının geçirildiği, terminal adı verilen makine ise kura ile verilecek. 143 yerleşim yerine kura ile 150 adet Sayısal Oyunlar Bayiliği başvuruları yarın sona eriyor.

SAYISAL OYUNLARI TERMİNAL KURASI NE ZAMAN?

Kura ile verilecek bayilikler için başvuru ise yarın (25 Temmuz 2019) sona erecek. Kura çekilişi ise 6 Ağustos 2019 Salı günü saat 09:00'da Ankara'da düzenlenecek

BAYİLİK VERİLECEK İL VE İLÇELER







SAYISAL OYUNLAR BAYİLİĞİ NASIL ALINIR?

Sayısal oyunu bayilikleri gazete ve tekel bayilikleri, süpermarket, market, büfeler ile kuruyemiş, kırtasiye, cep telefonu, bilgisayar ve müzik kaseti gibi çok sayıda ve sürümü bol ürün satan veyahut sabit piyango, spor toto ve ganyan bayiliği üzerine faaliyet gösteren iş yerlerine verilebiliyor.

Kura sonucu kazanan bayiler 30 gün içerisinde gerekli olan evrakları idareye teslim etmesi gerekiyor.

İdare tarafından onay alınması halinde 30 gün içinde bayilik teminatı ve bayilik bedeli Milli Piyango İdaresi'ne yatırılması gerekiyor. Sonrasında ise Milli Piyango İdaresi sayısal oyunlar terminalinin kurulumunu gerçekleştiriyor.

TEMİNAT BEDELİ NE KADAR? BAYİLİK BEDELİ NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi bayilik bedeli olarak 20 bin lira + KDV ücret alıyor. Teminat olarak ise 90 gram altın bedelinin karşılığı olan Türk Lirası nakit teminatın yatırılması gerekiyor. Bayilik başvurusunda ücret talep edilmeyecek.

OKUL, İBADETHANE VE GENÇLİK MERKEZİ ŞARTI

Sayısal oyunlar bayisi olan dükkana kapıdan kapıya 100 metreden daha az mesafede sayısal oyunlar bayisi, müstakil durumda ilköğretim, ortaöğretim ve dengi okul, ibadethane, gençlik merkezi olmaması gerekiyor.