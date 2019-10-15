Sayıştay Başkanlığı sözleşmeli öğretmen alacak! İşte başvuru şartları…

Sayıştay Başkanlığı tarafından ilan.gov.tr’de yayımlanan ilanda; “Başkanlığımız Sosyal İşler Birim Başkanlığına bağlı Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca bir adet Öğretmen (Okul Öncesi) ile bir adet Çocuk Gelişimcisi olarak istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine uygun olarak sözlü sınavla (sözlü sınav mesleki bilgi ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.) personel alınacaktır.” denildi.

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