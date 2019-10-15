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Sayıştay Başkanlığı sözleşmeli öğretmen alacak! İşte başvuru şartları…

Sayıştaş Başkanlığı sözleşmeli öğretmen (Okul öncesi) ile bir adet çocuk gelişimcisi alacak. Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan ilana göre başvuru detayları belli oldu...

11:13 -
Haberler Ekonomi
Sayıştay Başkanlığı sözleşmeli öğretmen alacak! İşte başvuru şartları…

Sayıştay Başkanlığı tarafından ilan.gov.tr’de yayımlanan ilanda; “Başkanlığımız Sosyal İşler Birim Başkanlığına bağlı Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca bir adet Öğretmen (Okul Öncesi) ile bir adet Çocuk Gelişimcisi olarak istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine uygun olarak sözlü sınavla (sözlü sınav mesleki bilgi ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.) personel alınacaktır.” denildi.

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