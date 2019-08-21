Sberbank’tan nükleer santrale 400 milyon dolar kredi

Yedi yıllık kredi, Akkuyu nükleer santralini inşa eden Rus devlet nükleer şirketi Rosatom’un iştirakine verilecek.

Rusya ile Türkiye’nin ortaklığıyla kurulacak olan 4,800 megawattlık (MW) Akkuyu nükleer santrali Türkiye’nin enerji ithalatına bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor. Ancak santral Rusya’nın 2010’da sözleşmeye hak kazanmasından bu yana birçok kez ertelendi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Haziran ayında yaptığı açıklamada, Akkuyu nükleer santralinde ilk reaktörünü 2023’e kadar tamamlamanın önemli olduğunu belirtmişti.

REUTERS