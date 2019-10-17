Seyahat etmeyi seven birçok insan yurtdışına çıkmayı, farklı ülkeler görüp değişik kültürler keşfetmeyi ister e bunun içinde fırsat kollar. Ancak yurtdışı tatili hem maddi hem de fiziken biraz daha zahmetlidir. Maddi zorlukları pasaport ve vize masrafları, ulaşım giderleri ve gittikleri ülkede Türk Lirası değil de o ülkenin para birimini kullanmak olabilir. Son zamanlarda da özellikle Avrupa ülkelerini ziyaret etmek isteyenler vize ücretleri ile ilgili ayrıntıları merak etmektedir. Avrupa ülkelerine seyahat ederek gezmek isteyenler Schengen vizesi almalıdır. Peki, nedir bu Schengen vizesi? Hangi ülkeleri kapsamaktadır. Vize başvurularında hangi evrak gereklidir? Schengen vize ücretleri ne kadar? İşte Schengen vizesi ile ilgili merak edilen her şeyi en ayrıntılı hali ile öğrenebileceğiniz haberimizin detayları…

SCHENGEN VİZESİ NEDİR?

Toplamda 26 Avrupa ülkesinin dâhil olduğu, Schengen Topluluğu üye devletlerinin kendi aralarında uyguladıkları aralarındaki seyahat sınırları kaldırdıkları serbest dolaşım protokolüne Schengen vizesi denmektedir. Bu ülkelerin çoğunluğu aynı zamanda Avrupa Birliği üyesidir. Aynı zamanda bu 26 ülke vatandaşları, üye devletlerin sınırlarından pasaport kontrolü olmaksızın geçebilmektedir. Ancak İsviçre, Norveç ve İzlanda, AB üyesi olmamalarına rağmen özel bir protokolle bu topluluğa dâhil olan ülkelerdir.

Schengen Vizesi alan kişiler 6 ay içerisinde 90 gün seyahat edebilme imkânına kavuşmaktadırlar.

SCHENGEN VİZESİNİN GEÇERLİ OLDUĞU ÜLKELER NELERDİR?

Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İzlanda, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre, Litvanya, Lihtenştayn, Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

Schengen üyesi olmayan ancak Schengen vizesi ile seyahat edilebilen ülkeler ise Bulgaristan, Hırvatistan, Monako, Romanya, San Marino, Vatikan.

SCHENGEN VİZE ÜCRETLERİ NE KADAR?

Schengen vize ücreti, 0 – 6 Yaş ve 6 – 12 Yaş arasında ücretsizdir. 12+ Yaş için ise nakit 60 Euro.

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