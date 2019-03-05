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Sebze zammı, maaşlardaki artışı 5’e katladı

Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Turhan Çakar, son bir yılda tarihi zam rekorunu kıran sebze fiyatlarının maaş artışlarının yaklaşık 5 kat üzerine çıktığını söyledi.

Erdoğan SÜZER
06:10 -
Haberler Ekonomi
Sebze zammı, maaşlardaki artışı 5’e katladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerini değerlendiren Çakar, Şubat 2018 ile Şubat 2019 aylarını kapsayan bir yıllık dönemde sebzedeki enflasyonun yüzde 95.25'e ulaştığını, böylece halkın en önemli tüketim mallarından olan sebzenin maaş artışlarının 4.7 katına çıkarak yoksul halk için adeta ulaşılamaz hale geldiğini savundu.

Başkan Çakar, sebze fiyatlarındaki olağanüstü artışın tarım ve gıda politikalarının iflasını ortaya koyduğunu belirtirken, “Bu yanlış politikalardan dolayı kaybedenler küçük çiftçiler ile tüketicilerdir. Kazananlar ise, tarımda ve gıdada üretim, dağıtım, tüketim, ithalat ve ihracat politikalarını belirleyen, yönlendiren ve pazara egemen olan emperyalist tarım şirketleri ve onların yerli ortakları ile aracılardır” dedi.

TÜİK verilerine göre son bir yılda kuru soğanda fiyat artışı yüzde 219.8 olurken, pırasanın fiyatı yüzde 152.3, ıspanağın fiyatı yüzde 135.2 yükseldi. Bir yılda patates fiyatı yüzde 135, yeşil soğan yüzde 122.5, sivri biber yüzde 119.1, marul yüzde 112.2 arttı.

Çakar, nüfusun yaklaşık yüzde 20'sinin açlık sınırının altında, yüzde 60'dan fazlasının yoksulluk sınırının altında olmak üzere, toplamda nüfusun yüzde 80'den fazlasının açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığını ifade ederken, açlık sınırının altında yaşayanların et ve süt ürünlerinden sonra artık yeterli sebze ve meyve dahi tüketemez hale düştüğünü söyledi.

 

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Son güncelleme: android-time 03:37 05.03.2019
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