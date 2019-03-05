Sebze zammı, maaşlardaki artışı 5’e katladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerini değerlendiren Çakar, Şubat 2018 ile Şubat 2019 aylarını kapsayan bir yıllık dönemde sebzedeki enflasyonun yüzde 95.25'e ulaştığını, böylece halkın en önemli tüketim mallarından olan sebzenin maaş artışlarının 4.7 katına çıkarak yoksul halk için adeta ulaşılamaz hale geldiğini savundu.

Başkan Çakar, sebze fiyatlarındaki olağanüstü artışın tarım ve gıda politikalarının iflasını ortaya koyduğunu belirtirken, “Bu yanlış politikalardan dolayı kaybedenler küçük çiftçiler ile tüketicilerdir. Kazananlar ise, tarımda ve gıdada üretim, dağıtım, tüketim, ithalat ve ihracat politikalarını belirleyen, yönlendiren ve pazara egemen olan emperyalist tarım şirketleri ve onların yerli ortakları ile aracılardır” dedi.

Çakar, nüfusun yaklaşık yüzde 20'sinin açlık sınırının altında, yüzde 60'dan fazlasının yoksulluk sınırının altında olmak üzere, toplamda nüfusun yüzde 80'den fazlasının açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığını ifade ederken, açlık sınırının altında yaşayanların et ve süt ürünlerinden sonra artık yeterli sebze ve meyve dahi tüketemez hale düştüğünü söyledi.