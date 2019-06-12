Seçim afları en fazla dürüst Türk insanını üzdü!

Türkiye’de borcunu harcını zamanında ödeyen, ceza ödememek için kırk takla atan kurala nizama uyan vatandaşlar bugün seçim öncesi gelen bir haberi daha okudu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçmemesi gereken ama geçtiği için ceza kesilen araçlara gelen cezalar affedildi. Aradan geçen zaman zarfından cezalarını kabullenip, dişini tırnağına takarak borcunu ödeyen dürüst Türk insanı ödediği parayla kaldı. Ödemeyenlere ise af geldi. Peki son dönemde hangi cezalar affedildi? Paralarını günü gününe ödeyen ceza almamak için kırk takla atan vatandaş bu haberleri okuyunca ne hissediyor acaba? Son yıllarda sıklıkla gelen afların seçimler öncesine denk geldiğini de anımsatmakta fayda var.

8 HAZİRAN 2018: İMAR AFFI GELDİ

24 Haziran 2018 Genel Seçimleri öncesi dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kaçak olan ve ruhsatı bulunmayan yapılara yönelik af çıkartıldığını duyurdu. İskânsız yapıların belli bir harç karşılığında kayıt altına alınarak iskân verilmesi ve bu gelirin dönüşüm projelerine finans sağlaması amacıyla getirilen bir düzenleme olan imar barışı başvuruları 8 Haziran'dan itibaren resmen başlamıştı.

SON 30 YILIN EN ÖNEMLİ OLAYI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışını, imar alanında son 30 yılın en önemli olayı olarak değerlendirmişti. Geçmişte Türkiye’de 13 farklı imar affının yapıldığını, ancak bunların kalıcı bir çözüm getirmediğini belirten Bakan Özhaseki, İmar Barışı’nda, 13 milyon yapıyı kapsayan Yapı Kayıt Belgesi’ne vatandaşların 8 Haziran Cuma gününden itibaren başvurabilecekleri açıklamıştı. Bu haberle elinde tapusu olan emlak vergisi ödeyen vatandaş da bugüne kadar bu vergileri neden ödediğini kendine sordu durdu.

7 ARALIK 2018: SİGORTA VE PRİM BORCU AFFI

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen af maddesiyle, mayıs ayında çıkarılan aftan yararlanıp vergi ve sigorta primi borçlarını yapılandıran ancak borçlarını kriz nedeniyle ödeyemeyen 3 milyon 21 mükellefe af geldi. Devlete olan yaklaşık 97 milyar lira borcunu ödemediği halde yeni aftan yararlanacak 3 milyondan fazla mükellefe vergi incelemesi de yapılmayacak.

20 ARALIK 2018: FSM KÖPRÜSÜ CEZALARI AFFEDİLDİ

31 Mart 2019 seçimleri öncesi dönemin Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçen servis araç cezalarıyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı’nın yeni bir düzenleme yapması gerektiğini söylemişti. Yıldırım bu cezaların affedileceğini, ödeyenlere de paralarının iade edileceğini belirtmişti. Tabi bu süre zarfında üçüncü köprüden geçerek yol ve yakıt masrafı yapan araçlar ise yaptıkları masraflarla kalmıştı.

12 HAZİRAN 2019: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ CEZALARI AFFEDİLDİ

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan bazı kanunlar ile 635 sayılı KHK’da değişiklik yapılmasına dair kanun, aynı zamanda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini hükme bağladı. Yasayla, 1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan bugüne kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere kesilen idari para cezası verilmeyecek. Bu şekilde geçiş yapanlara tebliğ edilmiş cezaların tahsilatından vazgeçilecek. Bugüne kadar ceza gelir diye 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanmayan vatandaşlar da kullanmadıklarıyla kaldı.

ʻʻ Vergi afları,vergi yükümlülüğünü tam olarak yerine getiren mükellefler için büyük bir haksızlık oluşturmaktadır. Sözcü Yazarı Nedim Türkmen

‘BÜYÜK BİR HAKSIZLIK’

Sözcü Gazetesi’nin vergi uzmanı Nedim Türkmen sık sık vergi affı çıkarılmasının edil vergi yapısı üzerindeki en büyük engel olduğunu açıkladı. Türkmen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Vergi afları ;siyasi ,ekonomik ,mali ,sosyal ,idari ve teknik ve psikolojik nedenlerle çıkartılmaktadır. Cumhuriyetin ilanından bugüne 36 adet af yükümleri içeren vergi affı düzenlemesi yapılmıştır. Türkiye'de vergi afları daha çok vergi tahsilatı yapmak için çıkartılmaktadır. Son üç yılda çıkartılan 6736 ,7020 ve 7143 sayılı kanun kapsamında Nisan 2019 sonu itibarıyla 60 milyar TL'nin üzerinde bir tahsilat gerçekleştirilmiştir. Vergi afları,vergi yükümlülüğünü tam olarak yerine getiren mükellefler için büyük bir haksızlık oluşturmaktadır. Adil vergilendirme yapısının önündeki en önemli engel,sık çıkartılan vergi affı yasalarıdır.