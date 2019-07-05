Seçim bitti! 12 günde 7 zam

Her seçim döneminden sonra ortaya çıkan zam geleneği 23 Haziran sonrasında da bozulmadı. 23 Haziran seçimlerinin ardından vatandaşlar 12 gün içerisinde 7 adet zam haberi aldı. Nasıl mı? İşte cevabı…

24.06.2019 MOTORİNE ZAM (PAZARTESi)

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) seçimin hemen ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Motorinde 25 Haziran’dan geçerli toplam 23 kuruş zam yapılırken, 1 kuruş tutarındaki zam ise eşel mobil sisteminden karşılanacak ve pompa fiyatına yansımayacak.” denildi.

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25.06.2019 ÇAYA VE ŞEKERE ZAM (SALI)

ÇAYKUR ise artan yaş çay ürün, işçi ve işletme maliyetlerini göz önünde bulundurarak kuru çaya zam yapma kararı aldı. ÇAYKUR Yönetim Kurulu kararı ile kuru çaya yüzde 15 zam yapıldığını duyurdu.

Hemen ardından aynı gün içerisinde şekere de zam geldi. Türkiye Şeker Fabrikaları’ndan yapılan yazılı açıklamada, “50 kilogramlık polipropilen torbalarda ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkışı satış fiyatı, 25 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %16 artırılarak (KDV hariç) 3.57 TL/Kg olarak yeniden tespit edilmiştir” denildi.

27.06.2019 ELEKTİRİĞE ZAM (PERŞEMBE)

Elektrik fiyatı 1 Temmuz itibarıyla yüzde 14.98 zamlanacak. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun (EPDK) yaptığı toplantı neticesinde, kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin biriken maliyetlerinin tüketiciye yansıtılmasına karar verildi. Doğalgaz için de çift haneli zam yapılacağı tahmin ediliyor.

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SEÇİMDEN SONRA 2.HAFTA GELEN ZAMLAR

01.07.2019 BENZİNE ZAM (PAZARTESİ)

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzin litre fiyatlarına 27 kuruş zam geldiğini duyurmuştu. Bu son zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 7 lirayı gördü.

03.07.2019 ALKOL VE SİGARAYA ZAM (ÇARŞAMBA)

Sigara ve bazı alkollü içeceklerde verginin arttırılması ile birlikte sigara ve alkol fiyatları zamlandı. Yapılan ÖTV ve KDV değişikliklerinin sonucunda sigarada vergi 54 kuruş, birada 42 kuruş, rakıda 7.27 lira ve şarapta 58 kuruş artacak.