Seçim geride kaldı! İş dünyası acil reform istiyor

Yerel seçimin ardından ekonominin ülkenin en önemli gündemi olması beklenirken, ekonomi yönetimi bu hafta yoğun bir çalışma temposuna girecek. Bu kapsamda ekonomik büyümeyi yeniden hızlandırmaya ve enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler masaya yatırılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yerel seçimlerin ardından reform sürecine girileceğini ve 8 Nisan haftasında da ekonomiye dair yeni yol haritasının açıklanacağını ifade etmişti.

Alınacak tedbirlerin bir kısmının yönetmelik ve kararname niteliğinde olması, bir kısmının yasal düzenlemeyle hayata geçirilmesinin yanı sıra 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı’nın açıklanması da bekleniyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamalarına göre, Türkiye’de rekabetçi ve mükellef odaklı vergi uygulamaları için vergi reformu çalışmalarına devam edilecek. Stratejik ve kritik sektörlerle ilgili çalışmalar yapılırken, reel sektörün, küresel rekabet ikliminde daha avantajlı konuma geleceği ayrıntılı bir vergi reformu süreci başlatılacak.

İÇ VE DIŞ TİCARETE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

TBMM’de Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Hal Yasası görüşülecek, Rekabet Kanunu reformu, Perakende Yasası çalışmaları hız kazanacak.

İhracat seferberliği kapsamında yeni pazarlara yönelik strateji planları kapsamında yoğun çalışmalar sürdürülecek. Ülke bazlı ve sektör bazlı serbest ticaret anlaşmalarının incelenmesinden, gümrük vergisi oranlarına kadar çok önemli yol haritaları belirlenecek. Yatırım ortamının iyileşmesiyle ilgili adımlar da atılacak.

Devreye alınacak yeni enstrümanlarla sermaye piyasalarının daha da güçlenmesi ve sürdürülebilir sağlıklı büyümeyi sağlayacak finansal altyapının inşa edilmesi sağlanacak.

İstihdam seferberliği kapsamında 2019 yılı içinde toplam 2,5 milyon yeni istihdam yaratılması için çalışmalar da sürdürülecek.

İLK ÇEYREĞE İLİŞKİN VERİLER PAYLAŞILACAK

Seçimin ardından gelecek günlerde ilk çeyreğe ilişkin önemli veriler açıklanacak. Yaşanılan kur hareketleri ve finansal piyasalarda alınan önlemlerin ardından Türkiye İstatistik Kurumunca yarın açıklanacak mart ayı enflasyon rakamları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) mart ayı enflasyon değerlendirmesi piyasanın beklediği gelişmelerin başında geliyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın 4 Nisan’da Ankara’da mart ayı ve yılın ilk çeyreğine ilişkin dış ticaret verilerini açıklaması bekleniyor.

Öte yandan, TÜİK tarafından 9 Nisan’da açıklanacak mart ayı ve ilk çeyreğe dair finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları da ekonomistler ve yatırımcılarla paylaşılacak.

Gelecek günlerde yılın ilk işsizlik verileri, sanayi üretimi, sektörel ve ekonomik güven endeksleri ile mart ayı ve ilk çeyreğe yönelik konut satış istatistikleri de kamuoyuna duyurulacak.

Ayrıca 8 Nisan’da açıklanması beklenen ikinci çeyreğine dair dış ticaret beklenti anketi de büyümenin itici gücü olan ve bu konuda beklentilerin yüksek olduğu ihracat rakamlarına ışık tutacak.

TCMB’nin dördüncü çeyrek finansal hesapları da gelecek dönemde açıklanacak önemli veriler arasında yer alıyor.

İŞ DÜNYASI ACİL REFORM PAKETİ BEKLİYOR

Yerel seçimlerin geride kalması ile artık siyasetin krizin ortasındaki ekonomiye odaklanması gerektiğine dikkat çeken iş dünyası, acil bir reform paketi bekliyor. Uluslararası kuruluşlar, Türkiye ekonomisindeki kırılganlıklara ve risklere dikkat çekerken, iş dünyası temsilcileri ise artık yıllardır süregelen seçim atmosferinin geride bırakılarak reform dönemine girilmesi gerektiğini vurguladı. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) seçim süreci geride kalırken dernek olarak yatırım ortamının önceliklendirilmesini istediklerini belirterek, “Dileğimiz, ülkemizin önümüzdeki dönemde öncelikli olarak ekonomiye ve iş ve yatırım ortamının ilerlemesine odaklanması ve bunu sağlayacak yapısal reformların hızla hayata geçirilmesidir” açıklamasını yapmıştı..

Patronlar kulübü TÜSİAD’dan yapılan açıklamada ise artık ekonomiye kalıcı çözümler bulunarak, serbest piyasa ekonomisinden taviz verilmemesi gerektiğine dikkat çekildi. “Bu bütüncül yaklaşım çerçevesinde, hukuk devletinin, özgürlüklerin ve bağımsız düzenleyici kurulları ile piyasa ekonomisinin güçlenmesi yönündeki tüm atılımlar Türkiye’nin demokrasisi, milli birlik ortamı ve küresel rekabet gücü açısından belirleyici önemdedir” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “Hukuk devletinin, özgürlüklerin ve bağımsız düzenleyici kurulları ile piyasa ekonomisinin güçlenmesi yönündeki tüm atılımlar Türkiye’nin demokrasisi, milli birlik ortamı ve küresel rekabet gücü açısından belirleyici önemdedir” denilmişti.

AA