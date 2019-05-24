Seçim için tatil iptalleri yüzde 75’e ulaştı

İşler, “İstanbul seçimlerine ciddi bir ilgi olduğunu görüyoruz. Biz Egeli turizmciler olarak herhangi bir partinin menfaatine olsun diye değil, iki başat ögeyi önümüze alarak karar verdik ve rezervasyonların iptali veya değişikliğine destek verdik. Katılımcı ve çoğulcu olmak adına, İstanbul'un değerli seçmenlerinin hangi partiye oy verirse versin demokrasi özgürlüğünü desteklemek adına verdiğimiz bir karardır. Biz otelciler hem yasaya uygunluğu açısından hem de çoğulcu demokrasiyi desteklemek ve sandığa yansıması açısından kararı destekledik. Tarih değişikliğinin yüzdesel oranı, iptal oranına göre daha fazla” diye konuştu.

BÜTÜN BÖLGELER SEÇİME HAZIR

Hükümetin, bayram tatilinin 9 gün olduğunu geçen yıllara oranla daha önce açıkladığını, bunun sektör adına son derece sevindirici olduğunu vurgulayan İşler, “Bütün bölgeler bayrama hazır, tesislerini hazırlamış durumda” dedi.