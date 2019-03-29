Seçim öncesi dolar ile birlikte altın fiyatları da artıyor! Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları…

Altın fiyatlarında bir süredir gösteren artış dolara da yansıdı. Sert yükseliş yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde önemli yer tutuyor. Yukarı eğilim gözlenen dolar ve altın fiyatlarında hafta sonunda yapılacak seçim öncesinde de yükseliş devam etti. Fiyatlar daha da yükselmeden yatırım yapmak isteyenler , “Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?” aramaları yapıyor. İşte altın fiyatları…

29 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: Alış 235, 05 TL Satış 232,14 TL

ÇEYREK ALTIN: Alış 377,26 TL Satış 386,04 TL

YARIM ALTIN: Alış 750,95 TL Satış 771,51 TL

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.564,00 TL Satış 1.587,00 TL

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ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.