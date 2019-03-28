Seçim öncesi vatandaş dolar almaya devam etti

Merkez Bankası Haftalık Banka ve Para İstatistikleri’ni yayımladı.

Buna göre vatandaşlar 15-22 Mart arası 1 milyar 39 milyon dolarlık ABD doları aldılar. Vatandaşın döviz varlığı 62 milyar 35 milyon dolara çıktı.

Vatandaş 24. Haftadır üst üste döviz hesabını artırmaya devam etti.

EURO VARLIĞI DA ARTTI

Vatandaş 19 milyon dolar değerinde euroyu da 15-22 Mart tarihleri arasında aldı.

Öte yandan 15-22 Mart tarihleri arasında Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 2 milyar 387 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 15-22 Mart tarihleri arasında yüzde 3.24 oranında azaldı.

Şirketler ve vatandaşın döviz varlığı ise 15-22 Mart tarihleri arasında 3 milyar 412 milyon dolar arttı.