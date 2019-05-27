Seçim sonrası taksi ücretlerine zam geliyor!

Vatandaşa kötü haber! Taksi ücreti fiyatları zamlanıyor. Buna göre 4 lira olan açılış ücreti 6 liraya, kilometre fiyatı da yüzde 30 artışla 2.50 liradan 3.25 liraya çıkacak.

HAZİRAN SONUNDA ZAM

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini belirten Aksu, “Haziran sonunda taksi ücretleri artacak. Taksi açılış ücreti 4 TL’den 6 TL’ye, kilometre ücreti ise 2.50 TL’den 3.25 TL’ye çıkacak.”dedi.

‘YAKLAŞIK 22 AYDIR ZAM YOK’

Yaklaşık 2 yıldır taksi ücretlerine zam gelmediğini belirten Aksu, “Yaklaşık 22 aydır taksi ücretleri zamlanmıyor. Haziran ayının sonunda fiyatlar artacak.” ifadelerini kullandı.