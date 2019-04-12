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Seçimden 3 gün önce protokol imzalandı, İstanbulkart değişiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre İBB şirketlerinden BELBİM A.Ş. ile Bankalararası Kart Merkezi arasında İstanbulkart’ın ödeme sistemi TROY ile entegre edilmesi için 28 Mart 2019 tarihinde iyi niyet protokolü imzalandı. Yapılan protokol ile vatandaşlar İstanbulkart'ı market, restoran, kafeterya gibi tüm iş yerlerinde alışveriş kartı olarak kullanabilecek.

Sözcü İstanbul
13:51 -
Haberler Ekonomi
Seçimden 3 gün önce protokol imzalandı, İstanbulkart değişiyor

18 milyon kullanıcısı bulunan ‘İstanbulkart’ın; market, restoran, kafeterya gibi tüm iş yerlerinde alışveriş kartı olarak kullanılması için ilk adım atıldı.

Ayrıca İstanbulkart'ın, banka kartına gerek duymaksızın tüm ATM'lerden para çekme veya yatırma işlemlerinde de kullanılabileceği kaydedildi. İstanbulkart'ın Türkiye genelinde 50 bini aşkın ATM ve yaklaşık 2,4 milyon ödeme noktasında, dünya genelinde ise 190 ülke, 2 milyon ATM ve 42 milyonu aşkın noktada kullanılabilir uluslararası ön ödemeli bir kart haline dönüşeceği ifade edildi.

TEK ÇEKİM

İstanbulkart ile alışverişlerde ödemelerin tek çekim olarak gerçekleştirileceği, TROY özellikli İstanbulkart çalışmalarının bu yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Son güncelleme: android-time 13:57 12.04.2019
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