CHP Ankara Milletvekili Dr. Servet Ünsal, bu yılın sonuna kadar tamamlanacak olanlarla birlikte şehir hastanelerine 14 milyar lira kira ödeneceğini, bu rakamın 2021 yılında 16 milyar 670 milyon liraya çıkacağını belirtti. Ünsal, TBMM'de yaptığı açıklamada “Şehir hastaneleri, nüfusu yoğun illere uygun değil. Ankara'da faaliyet gösteren 12 hastane kapatıldı ve Bilkent ve Etlik'teki şehir hastanelerine taşınması amaçlandı. Bu durum ciddi sıkıntıları da beraberinde getirdi” diyerek, şu tespitleri yaptı:

– Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde çalışan sayısı 30 bini bulacak. Her gün gelen hasta ve hasta yakını sayısı da 30-50 bin arasında olur. Yüz binlerce metrekare alana sahip bir hastanede hastaların gideceği bölümü bulabilmesi bile zor. Servisler arasında çok büyük mesafeler var. Doktorlar her gün 20 bin adım atıyor.

– Hastane işletmecisi firma ile doktorlar arasında ciddi problemler yaşanıyor. Ankara Numune Hastanesi taşındı. Bu hastanenin doktorlarına kalan yerler tahsis edildi. Bu da doktorlar arasında oda savaşına neden oluyor.

– Yıl sonuna kadar 21 şehir hastanesinin bitmesi bekleniyor. Bu yılın sonuna kadar 3 milyar 680 milyon lira tutarında, biten şehir hastanelerinin kira bedeli var. 2 milyar 470 milyon lira da hizmet bedeli alınıyor. Bu rakamlar bitecek hastanelerle beraber 14 milyara çıkıyor. Bu rakam 2021'de 16 milyar 670 milyona ulaşacak. Ödeme yapılırken 3 ayda bir enflasyon ve kur artışı da var. Hastaneler Sağlık Bakanlığı'nın bütçesini sömürürken personel ödemeleri düşüyor. Şehir hastaneleri halk sağlığına zararlı.

Garantili projelerin faturası 3 milyar TL

Yap-işlet-devret projeleri olarak hayata geçirilen Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nden yılın ilk dört ayında geçen araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldı. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın soru önergesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın verdiği bilgiye göre, köprülerden ve AvrasyaTüneli'nden geçen araç sayısında beklenen artış olmadı. Azalan araç sayısı, Hazine'yi geçiş garantisi verilen özel şirketlere daha yüksek fatura ödeme zorunluluğu ile karşı karşıya bırakacak. Hazine'den 2017 yılında Osmangazi Köprüsü için 1 milyar 659 milyon TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 417 milyon TL ve Avrasya Tüneli için 132 milyon TL işletmeci firmalara ödeme yapıldı. Sözleşme gereği her yılın nisan ayında fark ödemesi yapılması gerektiğini anımsatan Akar, haziran ayına gelinmesine karşın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bu rakamı açıklamadığını belirtti. Akar, “Rakam saklanıyor çünkü dudak uçuklatacak büyüklükte” dedi. Akar, BirGün'e yaptığı açıklamada, bu projelerdeki geçiş ücretlerinin her yıl 2 Ocak tarihli dolar kuruna göre belirlendiğinin altını çizerek, “Geçen araç sayısı ortada, verilen garantiler biliniyor. Araç sayısında yılın ilk 4 ayında yaşanan düşüş dikkate alındığında bu yıl tutarın 3 milyar 100 milyon TL'nin üzerinde olacağı kesin” diye konuştu.