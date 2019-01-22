Şehir hastanesi inşaatında yemek protestosu

İstanbul Başakşehir’de yapılan İkitelli Şehir Hastanesi çalışanları kötü şantiye koşulları sebebiyle dün kısa süreli iş bırakma eylemi yaptı. Taşeron tarafından çalıştırılan işçiler yemekhanenin şantiye alanına 15 dakika uzaklıkta olması sebebiyle 15 dakika yemek alalına ulaştıklarını 15 dakika yemekte kuyrukta beklediklerini 15 dakikada yediklerini ve 15 dakikada işlerinin başına dönerek bir saat molalarını harcadıklarını söylüyor. İşçiler ayrıca yemeklerin sağlıksız ve lezzetsiz olduğunu iddia ederken yemek çeşitlerinin zaman zaman iki adete kadar indiğini iddia ediyorlar.

6331 SAYILI YASA VURGUSU

DİSK Dev Yapı İş konu hakkında yaptığı açıklamada, ”Şantiyelerde besleyici doyurucu yemek haktır. 6331 sayılı işçi sağlığı ve iş güvenliği yasasında besleyici doyurucu sağlıklı yemek hakkı var. Ama bu haklara biz işçiler sahip çıkmaz ise kağıt üzerinde kalıyor. İşçileri kaliteli yemek için direnişe geçti. Hak verilmez alınır. İnsanca yemek insanca barınma ve insanca çalışma koşulları mücadele ile kazanılır. Bu hak mücadele ile kazanılacak” ifadelerini kullandı.

İş bırakan 800'e yakın inşaat işçisi kötü çıkan yemeklerden uzun zaman şikayetçiydi. Rönesans firmasının alt taşeronlarında çalışan işçiler, “Yemekhanede kötü kurtlu yemekler çıkıyor. Sabah kahvaltı yapabilmek için 6.30'da kalkıyoruz. 8'de işe başlıyoruz. Öğlen yemeğine gidiş 15 dakika sürüyor. 15 dakika kuyrukta bekliyoruz, 15 dakikada yemek yiyip 15 dakika da şantiyeye geri dönüyoruz. Yemekhaneler hem koğuşalara çok uzak hem de şantiye alanına çok uzak. Ne yediğimizi anlamıyoruz. Yağmurlu havalarda yemekhaneye giderken ıslanıyoruz” dedi

‘YEMEKLER KÖTÜ’

İşçilerin yemekhaneden yönetim binasına yürüdüğünü belirten hastane şantiyesinden bilgi veren bir işçi, ”Uzun bir dönemdir yemeklerin kötü ve sağlıksız olmasından dolayı problem yaşanıyordu. Sabah kahvaltısı da çok kötüydü, öğlen yemeğinin kötü olaması üzerine işçiler yürüyüşe başladı” dedi.

Hastane inşaatının yüklenicisi Rönesans İnşaat sozcu.com.tr’nin sorunlarına yanıt vermedi.