Şehir hatlarında toplu sözleşme imzalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ’de toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İBB Basın Danışmanlığından yapılan açıklamaya göre, Şehir Hatları AŞ ile Türk-İş'e bağlı Türkiye Denizciler Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla noktalandı.

2 YIL GEÇERLİ OLACAK

İki yıllık süreci kapsayan sözleşmeyle gemi ve sahada çalışan personele yüzde 28,04 oranında zam uygulandı. Böylece, personel ücretlerine önemli oranda artış sağlandı.

İstanbul Şehir Hatları AŞ'ye bağlı gemi adamları ile iskele ve atölye personelini kapsayan sözleşme, 1 Ocak 2019-31 Aralık 2020’de geçerli olacak. İkinci yıl için çalışanların maaşlarına enflasyon oranında zam yansıtılacak. Ulusal bayram ve dini bayramları da içeren özel günlerde fazla mesai oranı yüzde 50'den yüzde 100'e; gemi adamlarının fazla çalışma saat ücretleri ise yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarıldı. Ücret dışındaki sosyal ödemeler için de artış sağlandı. Bu ödemeler de sözleşmenin 2. yılında enflasyon oranında artırılacak.

AA