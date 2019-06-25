Şekere yüzde 16 zam yapıldı!

Bugün motorin ve çay fiyatlarındaki artışın ardından şekere de %16 zam yapıldı. Türkiye Şeker Fabrikaları’ndan yapılan yazılı açıklamada, “50 kilogramlık polipropilen torbalarda ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkışı satış fiyatı, 25 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %16 artırılarak (KDV hariç) 3.57 TL/Kg olarak yeniden tespit edilmiştir” denildi.

ÇAYA VE MOTORİNE DE ZAM YAPILDI

Bugün Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) kuru çaya %15 zam yaptığını açıklamıştı. Haber televizyonlarında yer alan habere göre, Çaykur Yönetim Kurulu artan yaş çay ürün, işçi ve işletme maliyetlerini göz önünde bulundurarak kuru çaya zam yapma kararı aldı. Öte yandan motorinin pompa fiyatına da bugünden geçerli 22 kuruş zam yapıldı. Zamlar enflasyona yukarı yönlü etkileri açısından takip ediliyor.

REUTERS

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