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Sektörel Güven Endeksleri açıklandı

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Temmuz ayında 83,5 iken, Ağustos ayında %6,7 oranında artarak 89,1 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla %7,7, %8,7 ve %4,3 artarak 85,3, 84,6 ve 97,5 değerlerini aldı.

Sozcu.com.tr
10:37 -
Haberler Ekonomi
Sektörel Güven Endeksleri açıklandı

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ağustos ayında %5,1 oranında artarak 95 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla %7,2 ve %10 artarak 85,5 ve 94,9 değerlerini aldı. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise %0,5 azalarak 104,8 oldu.

 

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 55,5 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 52,4 iken, Ağustos ayında %6 oranında artarak 55,5 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla %7,5 ve %5,1 artarak 41,6 ve 69,4 değerlerini aldı.

Son güncelleme: android-time 11:17 26.08.2019
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