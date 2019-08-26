Sektörel Güven Endeksleri açıklandı

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ağustos ayında %5,1 oranında artarak 95 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla %7,2 ve %10 artarak 85,5 ve 94,9 değerlerini aldı. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise %0,5 azalarak 104,8 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 55,5 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 52,4 iken, Ağustos ayında %6 oranında artarak 55,5 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla %7,5 ve %5,1 artarak 41,6 ve 69,4 değerlerini aldı.