‘Yumurta bir buçuk ay daha ucuz’

Bursa'da Türkiye'nin 2. büyük üreticisi konumundaki Öz Tavuk'un CEO'su Veteriner Hekim Ethem Kuruçay, Irak'ın Türkiye'den yumurta alımını durdurması sektörü krize soktuğunu belirterek. “Bu da Türkiye'de vatandaşların yumurtayı 1,5 ay daha ucuza yiyeceğini gösteriyor” dedi.

İHRACATTA 3. SIRADA

Kuruçay'ın yumurta ihraçındaki krizle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı; “Türkiye yumurta sektöründe gerçekten dünyada ciddi bir konumu olan ülke, dünya pazarında 8. sırada bir yumurta üretimimiz var. İhracat anlamında da dünyada 3. sıradayız. Buna rağmen dezavantajımız ihracatımızı sınırlı ülkelerle yapıyor olmamız. Yılda yaklaşık 24 milyar yumurta üretiyoruz Türkiye olarak, bunun yaklaşık 6 milyarını ihracata veriyoruz. Bu günde yaklaşık 15 milyon yumurtayı sınırlarımızın dışına çıkartıyoruz demektir.”

EKSİKLİK TEK BİR ÜLKEYE BAĞIMLI OLMASI

“Burada eksikliğimiz, ihracata verdiğimiz yumurtanın %80 oranının tek bir ülkeye bağımlı olmasıdır” diyen Kuruçay, “Bu ülke Irak, yıllarca bu anlamda bir ticaretimiz oldu. Türk tavukçuluğu da Irak'ı bu anlamda besleyecek şekilde büyüdü. Kendi iç tüketimimizden ziyade ihracata dayalı olarak büyüdük. Irak artık bizden yumurta almıyor, kendi sektörünü koruyor. Irak'ın haricinde Azerbaycan, Katar, Libya gibi halen yumurta ihraç ettiğimiz yerler var fakat bunlar bütün içerisinde çok az bir yer alıyorlar. İhracatı, Irak'ı tekrar kazanmak adına, bakanlık düzeyinde, ülke düzeyinde girişimler yapılıyor. Bu yüzden şu an tüketici rahat, çünkü ucuz yumurta yiyorlar. Yumurta maliyetinin çok altında satılıyor. 34 kuruşa üretilen yumurta şuan 13 kuruşa satılıyor. Günde üç yüz bin yumurta üreten bir üretici, her gün üzerine elli bin lira koyarak bunları zararına satıyor” ifadelerini kullandı.