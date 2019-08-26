Sel ve su baskınları devam ederse poliçe yapılmayabilir

Önceki hafta İstanbul’da yaşanan sel felaketinin yaralarını esnaf hala sarmaya çalışıyor. Fatih’te bulunan tarihi Kapalıçarşı, Eminönü alt geçidi ve Unkapanı alt geçidi ve Üsküdar fazla yağıştan etkilenen semtler arasında… Bu bölgelerde yer alan esnafların zararı binlerce lirayı buldu. Kimi esnaf bu rakamı cebinden verdi kimisi de sigortadan aldı. Peki sel yağışları sonrası esnaf sigorta yaptırdı mı? Piyasada çok az da olsa bir hareketlenme olduğunu söyleyen İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Turusan Bağcı selin yoğun olarak yaşandığı bölgelerde poliçelerde sel teminatı olmayabildiğini söyledi.

‘DOĞAL AFET SİGORTALARI ARTTI’

Bağcı 10 yıldır küresel ısınmaya bağlı olarak görülen doğal afetler sebebiyle doğal afet sigortaları fiyatlarında bir artış olduğunu söylerken özellikle gerekli önlemlerin alınmadığı ve sel riskiyle karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

Bağcı sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Herhangi bir bölgede bir sel baskını felaketi yaşandı diye sigorta şirketlerinin bu bölgeye özel sigorta primlerinde artış yapmamaktadır. Ülkemizde birçok bölgede düzenli olarak sel ve su baskını olmakta, önemli hasarlar vermektedir. Bu bölgelerde poliçelerde doğal olarak sel teminatı verilmeyebiliyor. Ancak gerekli önlemler alınmışsa fiyat arttırmadan tüm teminatlarla poliçe yapılabiliyor.” ifadelerini kullandı.

DOĞAL AFETLERDE ARTIŞ YAŞANIYOR

Dünya genelinde son 10 yılda küresel ısınma nedeniyle doğal afetlerde önemli bir artış yaşandığını belirten Bağcı, “Doğanın kirletilmesi ısınan hava bugüne kadar ülkemizde hiç görmediğimiz yüksek oranda sel ve su baskınları, fırtına hasarları, dolu hasarları hatta ve hatta hortum hasarları çok yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Bu tarz önemli hasarlar oldukça en ucuz ve yaygın önlemlerden biri de sigortalı olmaktır yaşanan büyük bir felaket sonrası sigortaya talep ciddi oranda artabilmektedir” diye konuştu.

BALER: EMİNÖNÜ RİSKLİ STATÜDE DEĞİL

Sigorta Uzmanı Mine Baler ise İstanbul’da bazı bölgelerde sel su muafiyeti olduğunu söylüyor. Baler, sigorta şirketlerinin sel kategorisinde riskli bölgeler belirlediklerini Eminönü bölgesinin riskli kategorideki yerlerden olmadığını ifade etti. Baler, “İstanbul’un bazı bölgeleri riskli konumda. Bu bölgelere sigorta şirketleri poliçe yaparken sel ve su felaketlerini poliçe kapsamına almaz. Eğer Eminönü, Üsküdar gibi yerlerde de bu felaketler sık sık tekrarlanırsa ve önlem alınmazsa poliçe kapsamında çıkarılır. Örneğin sigorta şirketi sisteme sigorta yapacağı yerin adresini girdiğinde riskli olduğunu görüyor. Şu an Eminönü riskli gözükmese bile felaketler tekrarlanırsa sigorta şirketleri riskli konuma alacaklar” dedi.

İstanbul’da etkisini gösteren sağanak yağış ile birlikte birçok noktada su baskınları yaşanmıştı. Eminönü’ndeki Yeraltı Çarşısı’nda su seviyesi diz hizasına ulaşmıştı. Daha sonra Eminönü Meydanı'nda bulunan alt geçit, temizlik çalışmalarının ardından yeniden açılmıştı. Bu sırada bazı esnaflarında tezgahlarını açtığı görüldü. O esnaflardan biri olan Ahmet Şahin, “Zararımız büyük. 100 bin lira civarında bir zararımız var tabi. Büyükşehir Belediye Başkanı geldi ve ‘telafi edeceğiz' dedi. Biz de bekliyoruz. Talebimiz, bir daha olmasını istemiyoruz. Normalde yukarıdan gelen yağmur geçitten gelmiyor. Alt kanaldan yukarı çıkıyor sular, bunların yapılmasını istiyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

“100 BİN LİRADAN FAZLA ZARAR VAR”

Bir başka esnaf Mücahit Çalışkan ise, “8 dükkan bu geçitte. 8'inde de zarar var. Tahmini dükkan başına 100 bin liradan fazla zarar var. Onun dışında ekstraları söylemiyorum. Çünkü su baskınında personel cep telefonlarını ve cüzdanlarını kaybetti. Biz canımıza bir şey olmadı diye şükür ediyoruz. Bizim talebimiz yer altı sistemini tamamen düzeltsinler. Biz onlardan, ‘gelin cebimize para koyun' demiyoruz. Bir daha böyle bir şey yaşanmasın. Talebimiz bu. Biz şu an kuru olan malları açıyoruz. Ama malımızın çoğu da çöpe gitti. Bir daha böyle bir durum yaşanmaması için tedbir almalılar. Bir daha yaşanmasın istiyoruz” diye konuşmuştu.

100 BİN TL’YE KADAR 0 FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ

Su baskınından etkilenen ürünler Yenikapı miting alanına getirilerek kurumaya bırakılmıştı. Ayrıca Eminönü esnafına KOSGEB’in ‘Acil Destek Programı’ kapsamında 100.000'ye kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi verilecek.