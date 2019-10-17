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Selahaddin Bitlis hayatını kaybetti

Türkiye'nin ünlü iş insanlarından Selahaddin Akşit 75 yaşında geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yumdu. Akşit bugün İstanbul Feriköy'deki aile mezarlığına defnedilecek.

09:12 -
Haberler Ekonomi
Selahaddin Bitlis hayatını kaybetti

Türkiye'nin ünlü boya firması Polisan'ın kurucularından Bitlis ailesinin üyesi Selahaddin Bitlis 75 yaşında geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Selahaddin Bitlis, Tekstil İşverenleri Sendikası Kurucular Kurulu üyesi aynı zamanda Tekstil İşverenleri Sendikası Danışma Kurulu üyesi görevlerini yürütüyordu.

İş insanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Danışmanı Güldal Akşit'in de dayısıydı.

Bitlis'in cenaze namazı 17 Ekim Perşembe günü (bugün) Levent Camii'nde kılınacak. Bitlis, Feriköy'deki aile mezarlığında toprağa verilecek.

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Son güncelleme: 09:17 17.10.2019
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