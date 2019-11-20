Sendika işsiz kalan bankacılar için gazetelere ilan verdi

İşsizlik, Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. TÜİK'in geçen cuma günü açıkladığı işsizlik rakamlarına göre işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bine yükseldi. İşsizlik oranı son 15 yılın zirvesine çıktı.

İşsizlik öyle bir boyuta geldi ki bugün bankalardan çıkarılan yüzlerce işçinin sesini duyurmak adına Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası gazeteniz Sözcü'nün de aralarında bulunduğu bazı gazetelere ilan verdi.

“Bankacılık sektöründe çalışanların işletmesel karara dayalı olarak işten çıkarılmasına son verilmelidir” başlığı ile yer alan ilanda şu ifadeler kullanıldı:



Türkiye Bankalar Birliği’nin rakamlarına göre bankalar, son yıllarda şube sayılarını azaltmaya çalışırken diğer bir yandan çok sayıda çalışanı da işten çıkarıyor. 2015 yılında bankalarda 201 bin 205 işçi çalışırken eylül ayı itibariyle bankalarda 189 bin 507 kişi çalışıyor. Yani son beş yılda 11 bin 698 banka personelinin işine son verildi.

EK İSTİHDAMA RAĞMEN…

Son yıllarda katılım bankalarının da sektörde ek istihdam yaratmalarına rağmen birçok bankacının işsiz kalması dikkat çekiyor. Son bir yılda mevduat bankaları 169 şube kapattı. Türkiye’de eylül 2019 itibarıyla 10 bin 231 mevduat bankası şubesi bulunuyor. Toplam şube sayısı ise 10 bin 289.



Bankalarda çalışan personelin yüzde 78’i yüksek öğretim mezunu.

