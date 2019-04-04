Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı ne zaman? İşte başvuru şartları ve belgeler…

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı için kısa bir süre kaldı ve ilan.gov.tr üzerinden gerekli duyurular yapıldı. Yapılan duyurular şu şekilde…

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yapılacaktır.

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, Serbest Muhasebeci meslek mensupları ve anılan Yasa'nın 6'ncı maddesine göre, hizmet sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır.

2019/2 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri: 6-7 Temmuz 2019

İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri: 08.04.2019 -06.05.2019

Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri: 06.05.2019 – 14.06.2019

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların; 15/05/2019 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar vb.) ve staj bitirme belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir.

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SINAV ŞARTLARI

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

1.Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

2.Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,

3. Kanunun 4’ncü maddesindeki genel ve 5’nci maddesindeki özel şartları taşımaları yanında 45’nci madde ve 48’nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması,gerekir.