İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından alınan bilgilere göre 18 Kasım’da başlayacak bir haftalık ara tatile rağmen servis ücretleri tam olarak ödenecek. Diğer illerde de benzer bir uygulamaya gidilmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr’nin İBB kaynaklarından aldığı bilgilere göre Ulaşım Koornidasyon Merkezi’nin (UKOME) gündeminde velilerin bir hafta eksik ücret ödemesi gibi bir konu yok.

İBB kaynakları kasım tatili ile birlikte okulların kapanmasının bir hafta ötelendiğini belirterek servis ücretlerinin 8.5 ay üzerinden alınmasına devam edileceği bilgisini verdi.

SERVİSÇİLER: TAM ÜCRET ALACAĞIZ

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk dün sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada UKOME’nin bir haftalık tatil ücretinin alınmaması konusunda bir kararı olmadığını söylemiş öğrencilerden velilerden tam ücret alınacağını belirtmişti.