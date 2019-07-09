Sezon öncesi fındık fiyatları 20 lirayı gördü

Rekolte tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Karan, “Rekolte çalışmaları sürüyor muhtemelen bu hafta Giresun sayımları bitecek ama bazı kesimlerin dediği şekilde bir rekolte sayımı çıkmayacak gibi görülüyor. Yapılan çalışmalarda sadece 2 ilçede çok iyi şekilde görünen fındık diğer ilçelerde çok baskın şekilde gözükmüyor. Bakanlığın açıklamasıyla da zaten gerçek rekolteyi görmüş olacağız” şeklinde konuştu.

“HASAT ERKEN BAŞLAYABİLİR”

Üreticilerin bahçe temizliğini biran evvel bitirmeleri gerektiğini aktaran Karan, şöyle devam etti: “Hasat sezonu bu yıl Giresun bölgesi için erken olabilir. Biran önce bahçe temizliklerini bitirip hasat hazırlığına başlamalılar. Çünkü fındık birden olgunlaşıp döküm yapabilir. Üreticimiz sabırlı olsun inşallah devletimiz müdahale alımını yapacaktır. TMO vasıtasıyla inşallah iyide bir fiyat açıklarsa üreticiler memnun olur.”

İHA