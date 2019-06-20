Sezon öncesi fındık piyasası hareketlendi

Karadeniz Bölgesi’nde fındık sezonu yaklaşırken serbest piyasa fiyatı da bazı iller de 19 TL sınırına geldi. Fiyatın artması önümüzdeki günlerde hasata başlayacak olan üreticinin yüzünü güldürdü. Serbest piyasada fındık en düşük 14.50 en yüksek 18.94 TL’den işlem görmeye başladı.

ERKEN AÇIKLAMA BEKLENTİSİ

2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayının sonlarına da doğru fındığın fiyatını 14 TL olarak açıklamış ve TMO(Türkiye Toprak Mahsülleri Ofisi)’nun alımlara 1 Kasım’dan itibaren başlayacağını duyurmuştu. Ancak fiyatın geç açıklanması üzerine borcu olan çok sayıda üretici tüccara mahsulünü 11 TL’den satmak zorunda kalmıştı. Üreticinin bu yıl erken açıklama beklediğini dile getiren Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü fındık fiyatındaki yükselişin yeni sezon öncesi umut verici olduğunu belirterek, “Sektör adına oldukça olumlu. Yeni sezonun en az 14-15 lira seviyelerinde açıklanmasını bekliyoruz. Bugünlerde oluşan fiyatlar bunun bir işareti. Şu anda TMO depolarında da fındık olmadığını göz önünde bulundurduğumuzda yeni sezonda fındığa hayli talep olacağı gözüküyor. İnşallah üreticilerin beklediği 15 lira fiyatı yeni sezonda oluşur” diye konuştu.