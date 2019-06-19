SGK eksik gün bildirimi nedir? SGK eksik gün nedenleri nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (emekli sandığı) çalışanlarının son zamanlarda en merak ettiği konulardan biri de SGK eksik gün bildirimi nedir? Birçok çalışanın bilgi almak için araştırdığı SGK eksik gün bildirimi ve SGK eksik gün nedenleri tam bir merak konusu olmuştur. Çalışanları ve işverenlerini yakından ilgilendiren eksik gün bildirimi oldukça önemli bir konu. Bu kadar önemli bir konu olan SGK eksik gün bildirimi ile ilgili neler bilmemiz gerekiyor? İşte detaylar…

SGK EKSİK GÜN BİLDİRİMİ NEDİR?

Öncelikle SGK eksik gün bildirimi nedir diye soracak olursak; işverenin çalışanlarının 30 günden daha az çalışması sonucunda çalışılan eksik gün formu ve ekinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi için verilen evraktır. SGK eksik gün bildirimi için verilen evrakta olması gerekenler;

Çalışan olarak işe kaç gün eksik geldiği

Eksik gün sayısında işe gelmemelerindeki nedenleri

Günlük prime esas kazançlarıdır.

Ayrıca işverenler çalışan elamanlarının;

Prim günü

Hizmet bilgisi

Çalışma günü sayısı gibi bilgilerinin içinde bulunduğu aylık prim ve hizmet belgesini de Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmek zorundadırlar.

Aylık prim ve hizmet belgesinin her ayın 30'una kadar elektronik ortamdan bildirilmesi gerekmektedir.

SGK EKSİK GÜN NEDENLERİ NELERDİR?

Bir diğer merak edilen konu da SGK eksik gün nedenleridir. Bu nedenler;

İstirahat

Disiplin cezası

Gözaltına alınma

Tutukluluk

Kısmi istihdam

Puantaj kayıtları

Grev

Lokavt

Genel hayatı etkileyen olaylar

Doğal afet

Birden fazla (eksik gün sebebi birden fazla ise bu kodla bildirmeniz gerekir. Hem hastalıktan raporlu olması hem de kısmi istihdam olması gibi )

Diğer

Devamsızlık

Fesih tarihinde çalışmamış

Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

Kısa çalışma ödeneği

Ücretsiz doğum izni

Ücretsiz yol izni

Diğer ücretsiz izinler şeklinde sıralanabilir.

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