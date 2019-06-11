SGK hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır?

Sigortalı çalışanların en merak ettiği sorulardan biri de, SGK hizmet dökümü sorgulaması nasıl yapılır? Çalışanlar hizmet döküm bilgilerini, sigortaları hakkında detaylı sorgulamayı nasıl yapacaklarını merak ederek internette arıyorlar. Biz de bu nedenle detaylı bir haber hazırlayarak SGK hizmet dökümüne ulaşmak için adım adım yapmanız gerekenleri yazdık.

SSK yeni adıyla 4A, Bağ-Kur yeni adıyla 4B ya da Emekli sandığı yeni adıyla 4C ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak çalışanlar çeşitli nedenlerle Hizmet Döküm sorgulamasına ihtiyaç duyuyorlar. Bu sorgulamayı e-devlet Kapısı'ndan online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

SGK HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden online olarak erişebileceğiniz bu ekrandan, SGK'nın 4A, 4B ve 4C hizmet dökümüne dair detayları kolaylıkla öğrenebilirsiniz. İşte sorgulama yapmak için gerekli adımlar;

Öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresine girin.

Linke tıkladığınızda sizi ‘Kimlik doğrulama' sayfasına yönlendirecektir.

Kimlik doğrulama için TC. Kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz gerekmektedir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

Kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirdiğiniz takdirde sizi otomatik olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna ait sayfaya yönlendirecektir.

Burada SGK Hizmet dökümü sorgulaması yapabilirsiniz.

SGK HİZMET DÖKÜMÜ İLE HANGİ BİLGİLERE ULAŞABİLİRİM?

Çeşitli nedenlerle SGK Hizmet dökümüne ihtiyaç duyan 4A, 4B, 4C gruplarına dahil olan çalışanlar, e-devlet üzerinden erişebildikleri hizmet dökümleriyle hangi bilgilere sahip olabilirler?

Genel olarak hizmet döküm bilgisinde yer alan bilgiler;

Çalışan kişinin resmi bilgileri

Çalışanın sigorta çalıştığı gün sayısı

Çalışanın sigortalı primlerinin ödenme tarihleri

Çalışanın sigortalı primlerinin miktarı

Çalışanın sigortalı ilk işe başladığı tarih

Primlerin hangi aylarda yattığına dair tarih

Çalışanın sigorta primlerini yatıran şirket ya da kişiye ait bilgiler

SGK HİZMET DÖKÜMÜ HANGİ DURUMLARDA KULLANILABİLİR?

SGK'ya bağlı olarak 4A, 4B ya da 4C grubunda çalışanlar hizmet döküm bilgilerini hangi durumlarda kullanabilirler? SGK hizmet dökümü belgesinin gerekli olduğu durumlar şu şekildedir;

SGK borç sorgulamasında

Ne zaman emekli olunacağını hesaplarken

Sigorta bilgilerini kontrol etmek için

Emekli maaşı hesaplamasında

Kıdem hesaplamalarında

İkramiye hesaplamalarında

Vize alma sürecinde

Birçok resmi kurumda