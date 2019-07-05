SGK iş göremezlik raporu sorgulama: Rapor parası ne zaman yatar?

SGK iş görmezlik raporu ve bu rapor doğrultusundaki ödenek hastalık, iş kazası veya gebelik nedeniyle çalışamayan ve bu çalışamayan işçiler tarafından alır. 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) çalışanları iş görmezlik ödeneğine başvurarak maaş kesintilerini giderebiliyorlar ya da hiç kesinti yaşamıyorlar. Peki,iş görmezlik ödeneği ne kadarıdır? SGK iş görmezlik raporu sorgulama nasıl yapılıyor? Rapor parası ne zaman yatar? İşte tüm bu soruların cevaplarını kolaylıkla bulabileceğiniz detaylı haberimiz…

İŞ GÖRMEZLİK RAPORU NEDİR? İŞ GÖRMEZLİK RAPORUNUN ŞARTLARI NELERDİR?

Devlet tarafından, hastalık, gebelik veya iş kazası gibi nedenlerden dolayı çalışamayan işçilere maaşlarında oluşan kesintiyi gidermek için verilen ödeneğe iş görmezlik ödeneği denmektedir. Bu ödeneğin temini için alınan rapor işse iş görmezlik raporudur.

Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışanların raporlu oldukları süre boyunca hak ettikleri maaşlarının işveren tarafından kesilmesi sonrasında mağduriyeti azaltmak için iş görmezlik parası ödemektedir.

Ancak 2 günlük raporlarda iş yeri maaşta herhangi bir kesinti yapamaz. Bu durumda da Sosyal Güvenlik Kurumu da iş göremezlik parası ödemez. İş göremezlik ödeneği raporun 3. gününden itibaren ödenir.

İş görmezlik ödeneği almak için gerekli şartlardan biri de çalışanın 1 yıl içindeki sürede en az 90 gün prim ödemesinin olmasıdır.

Çalışanın istirahat ya da tedavi için aldığı rapor bir doktor tarafından verilmeli.

BAĞ-KUR (4B) kapsamında çalışanlar sadece yatarak tedavi için rapor parası alabilmektedir ve prim borçlarının olmaması gerekmektedir.

İŞ GÖRMEZLİK RAPOR PARASI NASIL ALINIR? RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?

– Doktor tarafından verilen rapor en kısa süre içinde işverene teslim edilmeli. Bu süre 5 günü geçmemeli.

– Rapor alındıktan sonra bağlı bulunan SGK'ya bilgi verilmeli.

– SGK verilen bu raporu inceledikten sonra onay verecek ve PTT şubesi ya da e-devlet'te tanımlı olan banka şubesine ödeme gerçekleşecektir.

SGK İŞ GÖREMEZLİK RAPORU SORGULAMA NASIL OLUR?

E-devlet üzerinden yapabileceğiniz iş görmezlik rapor sorgulaması için takip etmeniz gereken adımlar şu şekildedir;

– https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme linkine tıklayarak e-devlet'teki Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına gidin.

– Sorgulama için sistemde kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

– Kimlik doğrulaması için gerekli bilgileri TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

– Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

– Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra otomatik olarak sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

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