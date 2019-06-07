SGK kara delik oldu

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan başdanışmanı Erdoğan Toprak, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ilişkin hazırladığı raporunda, SGK'nın bu yıl 15.5 milyar TL açık verdiğini belirterek; Şehir Hastaneleri'nin de devreye girmesiyle SGK'nın açıklarının katlanarak artacağını, ilaç ve sağlık giderlerinin karşılanamaz hale geleceğini söyledi.

Toprak raporunda, yaklaşık 450 milyar TL bütçesi olan ve Türkiye'nin en büyük kurumlarından biri olan SGK'nın mevcut durumuna ilişkin, “SGK'nın bu iktidar döneminde içine düşürüldüğü durum, yıllardır devam eden sorunların hemen hiç birisinin çözülmediğini aksine daha da kötüleştiğini ve ağırlaşarak sürdüğünü gösteriyor” dedi.

AÇIK KATLANARAK ARTACAK

27 milyon çalışandan 9 milyonunun kayıt dışı olarak sigortasız istihdam edildiğini söyleyen Toprak raporunda şu ifadelere yer verdi:

“Sigortasız çalışanların oranı yüzde 33,1'e ulaştı. 2018 yılında sağlık harcamaları için 91,5 milyar TL ödeme yapılırken bu rakamın 31 milyar TL'si ilaç ödemelerinden oluşuyor. SGK, 2018 yılında özel hastanelere 10 milyar TL ödeme yaptı

1397 belediyeden 1084'ünün SGK'ya, 8,7 milyar TL prim borcu bulunmaktadır. SGK'nın toplam prim alacağının tutarı ise 83 milyar TL’ye ulaşmış durumdadır. Devletin hazine üzerinden aktardığı 57,5 milyarlık prim desteğine karşın geçen yıl SGK bütçesinin 15,7 milyar TL açık verdiği, bu açığın da kapatılması için hazineden kaynak aktarıldığı rakamlara yansırken, SGK'nın açıkları için Hazine'den aktarılan toplam kaynak 73,2 milyar TL'ye ulaştı. Şehir Hastaneleri'nin devreye girmesiyle SGK'nın açıklarının katlanarak artacağını, ilaç ve sağlık giderlerinin karşılanamaz hale geleceğini öngörebiliriz.”