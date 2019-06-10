SGK personel alımı başvuruları başladı! SGK personel alımı başvuru şartları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 350 tanesi üniversitelerin hukuk, siyasal bilgiler ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden, 50 tanesi ise matematik, istatistik veya aktüerya lisans programlarından mezun olmak üzere toplam 400 adet denetmen yardımcısı alınacak.

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

SGK PERSONEL ALIMI İÇİN GENEL ŞARTLAR

Hukuk, siyasal bilgiler ve İİBF mezunu olup başvuracak adayların KPSS P23, p40, p42 veya 47 türünden en az 75 puana sahip olmaları gerekmekte olup, matematik, istatistik veya aktüerya lisans programı mezunu adayların ise KPSS P13'ten en az 75 puan almış olmaları gerekiyor.

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