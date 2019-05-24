SGK personel alımı: SGK 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alacak

SGK personel alımının duyurulmasının artından başvurmayı planlayan vatandaşlar tarafındna personel alımı detayları merakla araştırılmaya başlandı. SGK personel alımı duyurusunun genel açıklaması şu şekilde; Kurumumuz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı sözlü olarak 8 Temmuz 2019 — 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır.

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BAŞVURU ŞARTLARI

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlan taşımak.

b) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz, beş yaşını doldurmamış olmak.

d) ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P13, KPSSP23, KPSS P40, KPSS P42 ve KPSS P47 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmak.

Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uyguıı olarak başvuru yapanlardan; KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, alınacak kadronun 4 (dört) katı kadar aday, sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri ve tarihlerine ilişkin listeler 20 Haziran 2019 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (www.sgk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.