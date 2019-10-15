SGK’dan çalışan 10 bin 250 anneye mali destek! Başvurular bugün başlıyor, işte detayları…

Çalışan annelere destek projesi için başvuruların bugün itibariyle alınacağı duyuruldu. Dün AA’ya açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; projeden 0-60 aylık çocuklarını Bakanlığımız ya da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşe, anaokuluna veya gündüz bakımevine gönderen ve sigortalı işçi statüsünde belirtilen illerde çalışan annelerin yararlanacağını ve annelere her ay 650 lira civarında (100 euro) destek sağlanacağını belirtti. Bakan Selçuk ayrıca, projeye ön kayıtların 15 Ekim Salı günü saat 14.00’ten itibaren internet üzerinden (www.sgkkurumsalcocukbakimi. org) e-devlet şifresiyle yapılabileceğini iletti. Ayrıca hangi illerde uygulanacağı bilgisi de paylaşıldı. Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya’da uygulanması bekleniyor. Peki, bu iller nasıl belli oldu? Çalışan anneler için aylık kazanç sınırı var mı? Birden fazla çocuk için destek alınabilir mi? SGK Basın Danışmanı Uğur Korkmaz sozcu.com.tr‘den Utku Can Yalçın’ın projeyle ilgili sorularını yanıtladı.

İLLER NASIL BELİRLENDİ?

Belirlenen 7 il var. Bu 7 ilin nasıl belirlendiğine yönelik sorumuzu iki kişiye sorduk. İlk sorduğumuz isim olan SGK Basın Danışmanı Uğur Korkmaz bu illerin belirlenmesinde analık iznini kullanan çalışan anne kadın sayısının fazlalığının etmen olduğunu söyledi. SGK Uzmanı Oğuz Aslım ise illerin seçilme koşulları ile ilgili olarak “Her ne kadar analık izninin daha fazla kullanım oranına göre pilot iller seçildiyse de o illerdeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşlerin, anaokullarının veya gündüz bakımevlerinin kullanım dereceleri anneleri beklentiye sevk edecektir” dedi.



Anne için aylık kazanç sınırı var mı?

Evet. Kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK'ya bildirilen kazancının aylık ortalaması, brüt asgari ücretin iki katını aşmaması gerekiyor. (2019 yılı için 5.116,80 TL)

Anne için yaş sınırı var mı?



Hayır, yok.

Çocuklar için yaş sınırı var mı?

Evet, 0-60 aylık çocuğu olan anneler faydalanabilecek.

Çocukları ikili öğretim yapan okullara giden çalışan anneler faydalanabilecek mi?

Evet ama bunun için bazı şartlar bulunuyor. İkili öğretim yapan (sabah, öğle grubu şeklinde) okul öncesi eğitim ve/veya bakım kurumlarına giden çocukların kalan sürede etüde, çocuk kulübüne vb. devam etmeleri şarttır.

Tek seferlik kırtasiye desteğinden kimler faydalanabilecek?

Mali destekten yararlanmaya hak kazanan ilk 13 bin anneye tek seferlik 650 lira(100 avro) kırtasiye desteği sağlanacak.

Doğum izni alan çalışan anneler faydalanabilecek mi?

Hayır

Ne kadar süre sigortalı olmak gerekiyor?

1 gün bile sigortalı olmak yeterli. İş arayan, işe geri dönmek isteyen ya da hali hazırda 4/a sigortalısı olarak bir işverenin yanında çalışan anneler başvurulabilecek.

NOT: Annelerin Projeden faydalanabilmesi için en geç kesin kayıt tarihinden bir gün önce bir işverenin yanında 4/a sigortalısı olarak tam zamanlı çalışmaya başlamış olması gerekmektedir.

İşveren tarafından SGK'ya her ay 30 tam gün prim bildirimi yapılmalıdır. Annelerin, Projeye kayıt oldukları ay için 30 gün şartı aranmayacaktır.

Süt izni kullanan çalışan anneler faydalanabilecek mi?

Evet

Kaç kişi faydalanacak?

10 bin 250 anne gerekli şartları taşıması halinde destekten faydalanacak.

Hangi ilden kaç anne mali destekten faydalanacak?

İstanbul: 3.250

Ankara : 1.500

İzmir : 1.500

Antalya : 1.500

Bursa : 1.250

Malatya : 750

Elazığ : 500

Mali destek miktarı ne kadar?

100 Avro

Birden fazla çocuk için destek alınabilir mi?

Hayır.Her anne sadece bir çocuğu için destek ödemesi alabilir.

Mali destek süresi ne kadar?

24 ay

Çalışan annenin çocuğu ile aynı evde yaşaması şart mı?

Evet. Ön kayıt yapmadan önce, sizin ve çocuğunuzun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki adres bilgilerinizin güncel olması, çocuğunuz ile aynı adreste görünmeniz ve ikametgâhınızın başvuru yapacağınız ilde olma şartı bulunuyor.

Kesin kaydın ardından çalışan annelerin yükümlülükleri neler olacak?

– Takvim ayları itibarıyla bir işverenin yanında aylık 30 gün çalışmanız bulunmalıdır (Rapor durumları hariç, işvereniniz sizin adınıza SGK'ya 30 gün çalıştığınızı bildirmelidir).

– 30 gün ve üzeri raporlu olmanız durumunda lütfen durumu hemen yerel ofise bildiriniz. Bildirim süresi, rapor tarihinden itibaren en geç 7 gündür.

-Kurumsal çocuk bakımı mali desteği, tek bir çocuk için ve en fazla 24 ay boyunca verilebilecektir. Ancak, çocuk 72 aylık olduğunda ya da ilkokula başladığında 24 ay mali destek almış olmasa dahi mali destek sona erecektir.

– Mali destek ödemesi alınması şartlarının mücbir sebepler haricinde üç kez ihlal edilmesi durumunda annenin faydalanıcı statüsü sona erecektir.

İşten ayrılanlar mali destek almaya devam edecek mi?

İşten çıkarılma durumunda iş aramanız ve çocuğunuzun kreş, anaokulu ve ya gündüz bakımevinde devam etmesi durumunda en fazla üç (3) ay Projeden faydalanabilirsiniz.

Yaz tatilinde mali destekten faydalanabilinecek mi?

Yaz aylarına ilişkin çocuğunuzun durumunu Proje Ofislerine yazılı olarak bildirmelisiniz. Çocuğunuzu yaz okuluna göndermeniz ve bunu belge ile kanıtlamanız durumunda, ödeme almaya devam edebilirsiniz.

Çocuğunuzun yaz sürecinde kreş, anaokulu ve ya gündüz bakımevine devam etmemesi halinde ise Projeden çıkarılmayacaksınız. Ancak, bu dönemler için size mali destek ödemesi verilmeyecektir. Yaz sonunda çocuğunuz kreş, anaokulu ve ya gündüz bakımevine gitmeye başladığında yeniden mali destekten faydalanmaya başlayacaksınız.