Siemens’in CEO’su Trump’a ‘ırkçı’ dedi

Siemens'in CEO'su Joe Kaeser ABD başkanı Donald Trump'ı ırkçılığın ve ayrımcılığın yüzü olmakla suçladı.

CNBC’de yer alan habere göre; Kaeser Trump'ın Demokratik Parti'nin Somali asıllı Minnesota vekili İlhan Omar ve Latin asıllı New York temsilcisi Ocasio-Cortez hakkında ‘geldikleri ülkelere geri dönmeliler' sözlerini ayrımcılık olarak değerlendirirken attığı tweette şu ifadeleri kullandı:

Dünyadaki en önemli politik makamın ırkçılığın ve ayrımcılığın yüzü haline gelmesi canımı sıkıyor.

Das Rücknahme-Risiko besteht wohl nicht. Aber es bedrückt mich, dass das wichtigste pol. Amt der Welt das Gesicht von Rassismus und Ausgrenzung wird. Ich habe viele Jahre in USA gelebt und Freiheit, Toleranz und Offenheit erfahren, wie nie zuvor. Das war „America Great at work“!! — Joe Kaeser (@JoeKaeser) July 20, 2019

Kaeser yıllarca ABD'de yaşadığını belirterek hayatında görmediği kadar ifade özgürlüğünü ve birlikte yaşama kültürünü bu ülkede gördüğünü belirtti ve şu anki durumdan üzüntü duyduğunu ifade etti.

ABD’DE 50 BİN ÇALIŞANI VAR

Siemens'in ABD'de 50 bin çalışanı bulunuyor. Alman devinin ülke genelinde 60 üretim ve araştırma merkezi var. Trump'ın Demokratik Parti'nin kadın vekilleri üzerine sert eleştirilerde bulunmasına Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi de ‘yabancı düşmanlığı' olarak nitelendirmişti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump ülkedeki gidişatı eleştiren iki vekili kastederek “Neden suça bulaşmış, bozuk ülkelerine geri dönüp kendi sistemlerini düzeltmiyorlar ve geri gelip bize nasıl yapmamız gerektiğini söylemiyorlar” ifadesini kullanmıştı. Trump'ın bu açıklamaları ABD'de geçen haftanın gündem yaratmıştı.