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Siemens’in CEO’su Trump’a ‘ırkçı’ dedi

Dünyanın en büyük sanayi kuruluşlarından Siemens'in CEO'su Joe Kaeser de büyük bir sermaye grubunu temsil etmesine rağmen kendini daha fazla tutamadı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ırkçılığın ve ayrımcılığın yüzü' olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr
15:10 -
Haberler Ekonomi
Siemens’in CEO’su Trump’a ‘ırkçı’ dedi

Siemens'in CEO'su Joe Kaeser ABD başkanı Donald Trump'ı ırkçılığın ve ayrımcılığın yüzü olmakla suçladı.

CNBC’de yer alan habere göre;  Kaeser Trump'ın Demokratik Parti'nin Somali asıllı Minnesota vekili İlhan Omar ve Latin asıllı New York temsilcisi Ocasio-Cortez hakkında ‘geldikleri ülkelere geri dönmeliler' sözlerini ayrımcılık olarak değerlendirirken attığı tweette şu ifadeleri kullandı:

Dünyadaki en önemli politik makamın ırkçılığın ve ayrımcılığın yüzü haline gelmesi canımı sıkıyor.

Kaeser yıllarca ABD'de yaşadığını belirterek hayatında görmediği kadar ifade özgürlüğünü ve birlikte yaşama kültürünü bu ülkede gördüğünü belirtti ve şu anki durumdan üzüntü duyduğunu ifade etti.

Ocasio Cortez (solda) ve İlhan Omar. Fotoğraf: EPA

ABD’DE 50 BİN ÇALIŞANI VAR

Siemens'in ABD'de 50 bin çalışanı bulunuyor. Alman devinin ülke genelinde 60 üretim ve araştırma merkezi var. Trump'ın Demokratik Parti'nin kadın vekilleri üzerine sert eleştirilerde bulunmasına Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi de ‘yabancı düşmanlığı' olarak nitelendirmişti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump ülkedeki gidişatı eleştiren iki vekili kastederek “Neden suça bulaşmış, bozuk ülkelerine geri dönüp kendi sistemlerini düzeltmiyorlar ve geri gelip bize nasıl yapmamız gerektiğini söylemiyorlar” ifadesini kullanmıştı. Trump'ın bu açıklamaları ABD'de geçen haftanın gündem yaratmıştı.

Son güncelleme: android-time 15:22 21.07.2019
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