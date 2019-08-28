Sigara sektöründe tarihi anlaşma

Sigara üreticisi Philip Morris 2008 yılında ayrıldığı Altira Group ile tekrar birleşmek için görüşüyor.

Birleşmenin ardından iki şirketin toplam büyüklüğü 200 milyar dolara ulaşacak.

ELEKTRONİK SİGARA İÇİN BİRLEŞİYORLAR

Reuters'ta yer alan habere göre; Philip Morris elektronik sigara alanında da yatırımlarını genişletmek istiyor bu yüzden Altira cazip bir yatırım olarak öne çıkıyor.

Anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda doğrudan tüketiciye satılan ürün sektöründe tarihin en büyük anlaşması olacak.

HİSSEDARLARA EK PARA ÖDENMEYECEK

Anlaşma gerçekleşirse tarihteki en büyük dördüncü yüksek bedelli şirket birleşmesi olacak.

Sigara sektöründe iki yıl önce British American Tobacco, Reynolds American'ı 49 milyar dolara satın almıştı.

Anlaşma için Altira hissedarlarına ekstra bir para ödenmeyecek. Altira hissedarları ortaya çıkan yeni şirketin yüzde 42'sine sahip olacak.

Yeni oluşacak şirketin yönetim kurulunda Altira ve Phillip Morris yetkilileri eşit sandalye sayısını paylaşacaklar. Görüşmelerin eylül ayında başarı ile sonuçlanması bekleniyor.

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