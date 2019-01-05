Son dakika haberi… Sigara vergi oranında yeni düzenleme!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigaradaki vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 67'ye çıktı.

“Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki Karar”, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete´de yayımlandı.

Kararla birlikte, bazı tütün ürünlerindeki vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.

Karara göre, tütün içeren sigaralar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar ile mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler ve enfiye, çiğnemeye mahsus tütün ürünlerinde ÖTV oranı yüzde 67 olarak belirlendi. Bu ürünlerin maktu vergi tutarının 0,4200 Türk lirası olduğu belirtildi.